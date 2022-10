Prevenção: BLITZ ORIENTATIVA MARCA O FINAL DO OUTUBRO ROSA E COMEÇO DO NOVEMBRO AZUL/VERMELHO

A Secretaria Municipal de Saúde e o Programa Vida no Trânsito realizam na próxima segunda-feira (31) uma blitz orientativa sobre a prevenção do câncer de mama e os cuidados com a saúde do homem. A ação, que marca o encerramento da campanha do Outubro Rosa e o início do Novembro Azul, acontecerá na Avenida Paraná, na altura do Shopping Cataratas JL, a partir das 9 horas da manhã. A blitz também dará início ao mês de prevenção ao câncer de boca, o Novembro Vermelho.

O objetivo, conforme explicou a secretária da saúde, Jaqueline Tontini, é despertar a atenção de homens e mulheres para os cuidados com a saúde e a busca pelos exames preventivos. “Tivemos nos últimos dois anos uma queda significativa nos exames preventivos devido à pandemia. Precisamos agora reforçar a importância do autoexame para as mulheres, de fazer o preventivo anualmente e a mamografia após os 40 anos, assim como os homens, que devem manter em dia os exames preventivos”, explicou.

Durante o mês de outubro, as Unidades Básicas de Saúde de Foz do Iguaçu priorizaram o atendimento ao público feminino, com coletas de exames preventivos (Papanicolau), agendamento de mamografias, atualização vacinal, testes rápidos para ISTs (infecções sexualmente transmissíveis) e outros serviços. No dia “D”, em 15 de outubro, as unidades realizaram 1.373 atendimentos.

Para o mês de novembro, a atenção será para o público masculino, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata, o tipo mais comum entre os homens. Na fase inicial, a doença não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce.

A programação detalhada das campanhas será divulgada pela Secretaria de Saúde nos próximos dias.