Reconstrução: ELON MUSK COMEÇA ONDA DE DEMISSÕES NO TWITTER

Após assumir oficialmente o comando do Twitter, Elon Musk começou a pôr em prática seu plano de reconstrução da empresa e de demissões.

Segundo fontes próximas, o CEO Parag Agrawal, o diretor financeiro Ned Segal e a chefe de política legal, confiança e segurança Vijaya Gadde foram os primeiros executivos a serem demitidos por Musk. O conselheiro geral da empresa, Sean Edgett, foi afastado.

Vale ressaltar que Agrawal e Musk se desentenderam em mais de uma oportunidade durante o processo de venda do Twitter, segundo documentos anexados ao processo judicial travado entre ambas as partes.

Brincadeiras e indiretas

Desde que a transação foi oficializada, Musk vem brincando com a situação. Já foi fotografado carregando uma pia para dentro da sede do Twitter, ironizou sua nova condição de dono da empresa e, na madrugada desta sexta-feira (28), tuitou “the bird is freed”, que em português, significa “o pássaro está livre”, o que dá a entender que suas ideias de tornar a rede social mais plural começaram.

Nesta sexta-feira (28), Musk deve realizar grande reunião na empresa, na qual deverá dissolver seu atual conselho de administração e encerrar a negociação de suas ações na Bolsa, tornando-se uma empresa privada. Contudo, o Twitter não confirmou a informação.

Clima tenso nos bastidores

No Twitter, a chegada de Musk foi recebida com ressentimento e consternação – embora sua visita na quarta-feira (26) tenha deixado alguns esperançosos. Porém, tais esperanças foram rapidamente frustradas com as demissões de altos executivos de longa data, que haviam conquistado a confiança da equipe existente.

O clima após a visita foi “no geral, um pouco mais positivo”, disse um funcionário, que falou sob condição de anonimato por não estar autorizado a falar publicamente sobre a empresa, acrescentando que “todos estão prontos para fechar este capítulo e chegar ao que vem a seguir”.

Nesta semana, chegou aos ouvidos dos funcionários da companhia que já havia plano de demissão em massa partindo dos agora ex-donos do Twitter, além de que Musk pretende fechar 75% dos postos de trabalho atualmente ocupados.