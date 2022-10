Black Friday 2022: QUAL IPHONE VALE A PENA COMPRAR NA DATA?

Prevista para acontecer no dia 25 de novembro, a Black Friday 2022 está cada vez mais próxima, gerando expectativas de ofertas imperdíveis em diversos produtos.

Como de costume, muitas pessoas aproveitam a data para trocar de celular, e os modelos da Apple são uns dos aparelhos mais buscados pelos brasileiros. Os principais motivos para isso estão desde o crescimento pela preferência de celulares com funções premium, como também devido aos altos preços desses aparelhos praticados no país.

Dessa forma, com o intuito de auxiliar nossos leitores durante esse período de compras, trouxemos uma matéria completa mostrando quais iPhones vale a pena comprar na Black Friday 2022.

Confira:

Qual iPhone comprar na Black Friday 2022?

1. iPhone 13

O iPhone 13 é o celular Apple de 2021, um aparelho avançado e uma boa opção para a Black Friday 2022.

Com display de 6.1″ Super Retina OLED, o modelo oferece imagens com cores ainda mais próximas da realidade, elevando a experiência do usuário na hora de assistir conteúdos.

O chip A15 Bionic presente no aparelho é considerado um dos mais potentes da atualidade, o que oferece um ótimo desempenho na hora de rodar apps e jogos pesados.

Outro ponto de destaque do dispositivo está em seu sistema de câmeras. Na parte traseira, ele conta com duas câmeras de 12 MP (uma lente grande-angular e uma ultra-angular), permitindo captar imagens em alta resolução. Já na parte frontal, a câmera TrueDepth também possui 12 MP e garante selfies com muita qualidade.

2. iPhone 13 Pro

O iPhone 13 Pro possui uma configuração muito similar com o aparelho anterior, mas se destaca pelo seu tamanho e por ser ainda mais potente. Sua tela de 6.6” Super Retina OLED foi a primeira da marca a ter uma frequência de 120Hz, oferecendo um brilho mais intenso e deixando as imagens ainda mais nítidas.

O processador do dispositivo é o mesmo do anterior (chip A15 Bionic), mas oferece maior desempenho devido aos 6GB de memória RAM presente no aparelho. Seu sistema de câmeras também recebeu uma maior atenção e, além de contar com mais uma lente, o aparelho oferece zoom óptico e foco automático.

3. iPhone 13 Pro Max

Até o último mês, antes do lançamento dos novos aparelhos da Apple, o iPhone 13 Pro Max se consagrava como o modelo mais avançado da marca. Sua tela de 6.7” possui uma resolução ainda maior que na versão Pro, entregando aos usuários uma alta qualidade de imagem durante a reprodução de mídias.

O sistema de câmeras é similar ao modelo Pro, oferecendo três câmeras de 12 MP na parte traseira e outra de 12 MP na parte frontal. O aparelho permite filmar em 4k e conta com funcionalidades como slow motion e estabilização de vídeo.

Assim como as opções anteriores, o iPhone 13 Pro Max conta com suporte ao 5G, Bluetooth 5.0 e não apresenta possibilidade de expansão de memória.

4. iPhone 13 mini

Outra opção de celular para Black Friday 2022 é o iPhone 13 mini. Idealizado para aqueles que desejam celulares um pouco menores, o aparelho possui uma tela de 5.4″ e conta com as mesmas configurações do iPhone 13, que inclue o chip A15 Bionic, sistema de câmeras com 12 MP e display Super Retina OLED.

5. iPhone 12

Apesar do iPhone 12 ter sido lançado em 2020, ele conta com configurações muito avançadas, sendo mais uma boa opção de aparelho para quem deseja comprar um iPhone na Black Friday 2022. Sua tela de 6.1” conta com a tradicional tecnologia Super Retina OLED dos aparelhos da maçã, que oferece cores fortes e vibrantes.

O chip Apple A14 Bionic presente no aparelho também é considerado potente, e deve rodar aplicativos e jogos pesados sem nenhum tipo de problema. O dispositivo conta com duas câmeras de 12 MP na parte traseira e mais uma câmera frontal de 12 MP. Elas podem gravar vídeos em 4K e possuem estabilização ótica de imagem.

Com o lançamento da família 14, os preços do iPhone 12 reduziram consideravelmente.

6. iPhone 12 Pro

Por serem aparelhos da mesma família, o iPhone 12 Pro possui características similares com o modelo anterior, mas se destacando pelo incremento de algumas funcionalidades.

O aparelho possui uma tela de 6.1″, com a mesma tecnologia e resolução do iPhone 12. Seu processador Apple A14 Bionic em conjunto com a memória RAM de 6GB oferece mais velocidade na hora de rodar jogos e softwares pesados.

O sistema de câmeras conta com três lentes de 12 MP na parte traseira e uma de 12MP na parte frontal. Elas possuem estabilização de imagem, zoom óptico e também podem gravar vídeos em até 4K.

7. iPhone SE 3

A 3ª geração do iPhone SE, linha de celulares “econômicos” da marca, chegou ao mercado oferecendo um aparelho com configurações interessantes.

Sua tela de 4.7″ Retina IPS LCD possui uma boa resolução e deve agradar aqueles que são menos exigentes, mas que não abrem mão de uma boa qualidade de imagem. Com o chip Apple A15 Bionic, o mesmo processador presente nos iPhones 13, o aparelho oferece um bom desempenho, podendo rodar apps e jogos atuais sem engasgos ou falhas.

Ele conta com uma câmera de 12 MP na parte traseira e uma de 7 MP na parte frontal, garantindo boas imagens para as redes sociais. O aparelho possui suporte ao 5G e também conta com o Bluetooth 5.0.

Comprar um iPhone na Black Friday é uma ótima oportunidade, então fique de olho nos preços, pesquise bastante e acompanhe a cobertura do evento aqui no TecMundo!