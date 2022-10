Leucemia: PESQUISADORES OBTÉM SUCESSO AO USAR CÉLULAS MODIFICADAS EM CRIANÇAS

Pesquisadores do Reino Unido, obtiveram sucesso ao projetar as Células T (células do sistema imunológico), de doadores, para se usar no tratamento da leucemia resistente em quadro grave de crianças sem opções de tratamento, ao utilizar o CRISPR/Cas9, uma ferramenta (tesoura) que consegue editar o DNA, o código genético de seres vivos com precisão. A tesoura genética – como é mais conhecida – ganhou o Prêmio Nobel de Química 2020. “Embora existam desafios a serem superados, este estudo é uma demonstração promissora de como as tecnologias emergentes de edição de genoma podem ser usadas para atender às necessidades de saúde para tender às necessidades de saúde para as crianças mais doentes”. Explicou Waseem Qasim, principal autor do estudo durante comunicado. Os resultados da pesquisa foram publicados no ensaio clinico da revista cientifica Science Translational Medicine.

O ensaio

Na fase 1 do ensaio clinico, houve a alteração das células T com o CRISPR/Cas9, por intermédio de uma anexação de um código genético numa fissura no DNA, para que elas passem a manifestar um receptor o CAT – recepção de antígeno quimérico – sendo capaz de reconhecer e destruir as células cancerígenas. Atualmente a terapia age com uso das células da própria pessoa, entretanto é um procedimento muito caro, a ideia dos cientistas é propor a modificação, servindo como alternativa para a confecção das células usadas em mais de um paciente.

Resultados

Seis crianças que tinha entre 14 meses e 11 anos, foram tratadas até fevereiro deste ano com a “Tesoura genética”, recebendo infusão para que as células estivessem ativadas por quatro semanas, quando a leucemia se torna indetectável ou tem uma redução drástica. Ao chegar neste estágio, se tornam aptas a receber transplantes por meio das células tronco, presente na medula óssea e assim permitindo que o paciente pediátrico possa ter um sistema imunológico mais saudável. Dessas crianças, quatro tiveram remissão (que significa que os sinais e sintomas do câncer estão reduzidos ou ausentes) em 28 dias e consequentemente receberam o transplante, sendo que duas mantiveram a remissão por nove e 18 meses após o tratamento e as outras duas sofrendo recaídas

