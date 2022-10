Oportunidade: FOZPREV ABRE CONCURSO PÚBLICO PARA TRÊS CARGOS

A Foz Previdência – Fozprev publicou nesta sexta-feira (28) o edital de abertura de concurso público nº 01/2022, com duas vagas para profissionais de nível superior mais cadastro reserva das áreas de assistência social e arquivologia, e cadastro reserva para a área de Sistemas da Informação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de novembro, pelo site da Fundatec (www.fundatec.org.br). O valor da taxa de inscrição é de R$ 105,00. As remunerações dos cargos de analista previdenciário – Arquivologia, Serviço Social e Sistemas da Informação são de R$ 4.332,30.

A data prevista para a aplicação das provas teórico-objetivas e de redação, conforme o cronograma de execução do concurso, é no dia 15 de janeiro de 2023. O edital completo pode ser conferido no link: www.fozprev.pmfi.pr.gov.br/concursos.

A Fozprev é uma autarquia especial que tem como finalidade gerir o regime Próprio de Previdência do Município de Foz do Iguaçu. As vagas previstas no edital serão convocadas de acordo com as necessidades do Fozprev. Os demais candidatos formarão um cadastro reserva, cuja nomeação dependerá da liberação e/ou criação futura de vagas no prazo de validade do concurso, que é de dois anos.