Segurança: PARANÁ REGISTRA NOVE CRIMES ELEITORAIS DURANTE O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES

As forças de segurança do Paraná divulgaram que nove situações envolvendo crimes eleitorais foram registradas até as 15h deste domingo (30). Do total de ocorrências, uma foi por falsidade ideológica, três de boca de urna, duas violações ou tentativas de violações do sigilo do voto, uma propaganda irregular, uma compra de votos e uma situação de ameaça contra um mesário.

Confira o detalhamento dos crimes registrados durante o segundo turno:

Boca de urna – foram três casos, registrados em Palotina, Nova América da Colina e Santa Mariana

Violações Sigilo de Voto – foram dois registros, um em Clevelândia e outro em Telêmaco Borba

Falsidade Ideológica – Em Telêmaco Borba, uma mãe foi votar no lugar da filha

Compra de Votos – registrada em Clevelândia

Propaganda Irregular – crime ocorreu em Colombo

Ameaça a mesário – registrada no bairro Umbará, em Curitiba