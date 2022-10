Sossego: 10 DESTINOS BRASILEIROS PARA PASSAR RÉVEILLON LONGE DO AGITO

No início deste mês, a Coluna Claudia Meireles fez uma curadoria e compartilhou seis festas de Réveillon que vão bombar no litoral brasileiro. Os destinos são Atins (Maranhão), Alter do Chão (Pará), Barra de São Miguel (Alagoas), Praia dos Carneiros (Pernambuco), Trancoso (Bahia) e São Miguel dos Milagres (Alagoas). Mas, como nem todo mundo é de ferro — e muitos gostariam de aproveitar o fim do ano para relaxar e curtir a virada com mais sossego —, é claro que a coluna pensou em lugares pelo território nacional onde se encontra paz e tranquilidade.

Se você é esse tipo de pessoa, anote as dicas:

1. Jalapão, Tocantins

Fervedouro e a floresta no Jalapão

Um dos destinos mais bonitos do país, certamente, é o Jalapão, um oásis fixado no coração do cerrado brasileiro, no estado do Tocantins. Com mais de 34 mil metros de extensão, a região ostenta uma paisagem sem igual, composta por dunas de areia clara, fervedouros e rios.

O local é ideal para quem quer trocar as tradicionais festas de Ano-Novo por momentos relaxantes de contemplação à natureza ou até mesmo de atividades mais radicais, como canoagem e boia-cross. Não se esqueça de contatar um guia para explorar o recanto.

2. Chapada dos Veadeiros, Goiás

Vale da Lua, Chapada dos Veadeiros, Goiás

Descanso, contato direto com a natureza e visual único são apenas algumas das vantagens de se conhecer na Chapada dos Veadeiros. A região, que tem como principais cidades de apoio Alto Paraíso de Goiás, Vila de São Jorge e Cavalcante, tem atraído cada vez mais viajantes, especialmente após o início da pandemia de Covid-19.

Situado no noroeste do estado de Goiás, a 230 quilômetros de Brasília e 430 de Goiânia, o destino é um convite irrecusável para quem planeja virar o ano mais “zen”. Suas formações rochosas e quedas d’águas incríveis encantam os amantes de ecoturismo sem ressalvas.

Mas, cuidado! Durante a época das chuvas, há risco de trombas d’água, fenômeno decorrente do acúmulo de água na cabeceira do rio, provocando uma enchente repentina que arrasta o que estiver em seu curso.

3. Ilha Grande, Angra dos Reis (RJ)

Ilha Grande, Angra dos Reis (RJ)



Descendo mais um pouquinho no mapa, uma pequena ilha quase encostada no estado do Rio de Janeiro esconde um tesouro que vale a visita. Situada na Costa Verde, no litoral sul do Rio, a joia pertence ao município de Angra dos Reis e fica a apenas 150 quilômetros da capital, 100 de Paraty e 400 de São Paulo.

O refúgio agrada tanto aos mais aventureiros, pelas excelentes trilhas para todos os gostos, quanto aos que buscam repouso, pois comporta praias deslumbrantes de areias brancas e águas cristalinas, além de permitir banhos de cachoeiras, mergulhos e uma vida marinha impressionante.

Esteja atento, pois não é permitida a entrada de carro na ilha. Por lá, tudo é feito a pé ou de barco.

4. Campos do Jordão, São Paulo

Vista de Campos do Jordão do Morro do Elefante

Um dos cantinhos mais especiais do país para viagem a dois é Campos do Jordão, apelidado de Suíça brasileira. A 180 quilômetros de São Paulo, o município turístico fica localizado na Serra da Mantiqueira.

Em meio a uma arquitetura charmosa de estilo suíço, florestas de pinheiros e montanhas que resguardam uma fauna riquíssima, o recinto garante uma virada de ano tranquila. Na noite do dia 31, uma memorável queima de fogos agita o centro da Vila Capivari, onde é possível aproveitar o festival de luzes no Morro do Elefante.

5. Foz do Iguaçu, Paraná

Cataratas do Iguaçu

Situada na tríplice fronteira com a Argentina e o Paraguai, Foz do Iguaçu destaca-se como um dos destinos mais procurados em terras paranaenses. A cidade hospeda o Parque Nacional do Iguaçu, que abriga um dos principais pontos turísticos do país, as Cataratas do Iguaçu.

Formada por 275 quedas d’água, que podem chegar a até 70 metros de altura, a atração compõe o grupo das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza. Já no parque vale realizar passeios como o Macuco Safári e a Trilha do Poço Preto.

6. Petrópolis, Rio de Janeiro

Catedral Gótica de Petrópolis

Essa é uma ótima opção para os amantes de cultura e quietude. Também conhecido como Cidade Imperial, esse município da região Metropolitana do Rio de Janeiro tem tudo para o viajante poder relaxar na chegada de 2023, visto que é no inverno que a região lota.

Vale conhecer o Centro Histórico, que está muito bem conservado, como também a Catedral São Pedro de Alcântara, onde estão os restos mortais de Dom Pedro II e da princesa Isabel. Para completar a experiência urbana, visite a antiga fábrica da cerveja Bohemia e o Palácio de Cristal. Já o Parque Nacional da Serra dos Órgãos permite a proximidade com a natureza.

7. Cumuruxatiba, Bahia

Cumuruxatiba, Bahia

Provavelmente, você ainda não ouviu falar de Cumuruxatiba, na Bahia. O distrito, fixado no município de Prado, ao sul do litoral baiano, é palco de milhares de anos de história. Ao longo das praias, um paredão de falésias em tons de rosa e laranja encantam pelo cenário paradisíaco. Os coqueiros cercam a extensa faixa de areia, completando o visual.

Além da praia da Barra do Cahy, vale visitar a vila, um ponto rústico que atrai pessoas que procuram por descanso à beira mar. A Ponta de Corumbaú, o Rio do Peixe Pequeno, a praia da Areia Preta, a piscina natural de Japara Grande e o arquipélago de Abrolhos são outras paradas “obrigatórias” da região.

8. Bonito, Mato Grosso do Sul

Gruta do Lago Azul, em Bonito, Mato Grosso do Sul

Bonito é um centro de ecoturismo posicionado no estado de Mato Grosso do Sul. Situado na região da Serra da Bodoquena, ao sudoeste do estado, a aproximadamente 300 quilômetros da capital Campo Grande, a cidade chama atenção pela beleza singular de suas grutas, trilhas e cachoeiras.

A fim de proporcionar a melhor experiência e garantir a preservação do ambiente natural, a organização do turismo no local segue um padrão e os passeios são feitos mediante agendamentos, com preços tabelados e limite máximo do número de visitantes, além da presença de um guia.

O cartão-postal fica a cargo da Gruta do Lago Azul, que foi tombada como Monumento Natural para um controle mais rigoroso da visitação. As cavernas de São Miguel e de São Mateus também merecem a visita.

Esportes radicais, mergulhos, cavalgadas, arvorismo, rapel e bike são outras opções de atividades por lá.

9. Ouro Preto, Minas Gerais

Ouro Preto, Minas Gerais

Em meio à Serra do Espinhaço, zona metalúrgica de Minas Gerais, habita um tesouro que resguarda a história do Brasil. A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, é lembrada pela arquitetura barroca e pelo centro histórico integrado por igrejas e construções da época colonial e do ciclo do ouro.

A aproximadamente 98 quilômetros de Belo Horizonte, essa joia encravada nas montanhas atrai, ainda, turistas de todo o mundo, pela formosura de seus vales, mirantes e nascentes. O recanto já é reconhecido pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade do Brasil.

10. Visconde de Mauá, Rio de Janeiro

Cachoeira do Escorrega, em Visconde de Mauá

A 200 quilômetros do Rio de Janeiro e 300 de São Paulo, essa região do município de Resende merece um espacinho no seu coração. Visconde de Mauá é uma verdadeira mistura entre os diversos caminhos que te levam a uma cachoeira e o misticismo formado pelo potencial energético da chamada Montanha Mágica, famosa entre os moradores.

Composta por parte de dois estados, Rio e Minas, a cidade é divida em três vilas de grande estrutura turística. Mas o charme também alcança as cachoeiras mais conhecidas do destino, Escorrega, Poção da Maromba, Santa Clara e Alcantilado.

Para a programação de Ano-Novo, não há muitas alternativas, por isso, vale investir nas atividades ao ar livre.