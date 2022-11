Protestos: SEGUNDO DIA DE BLOQUEIOS EM ESTRADAS REGISTRA OCORRÊNCIAS NA MAIOR PARTE DO PAÍS

O segundo dia de bloqueios de vias, que ocorrem após o anúncio da vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, atingem 20 estados mais o Distrito Federal, segundo o último boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira o uso das Polícias Militares dos estados para o desbloqueio das vias. Moraes cita que os bloqueios poderão ser tipificados como crimes contra as instituições democráticas. Na segunda-feira (31), a Suprema Corte já havia formado maioria para determinar que a PRF agisse pelas desmobilizações das estradas (leia mais abaixo).

De acordo com o informe, divulgado às 10h40 (horário de Brasília) desta terça-feira (1), são 220 ocorrências nas estradas do país. A PRF informa também que pelo menos 288 pontos de bloqueio já foram desmobilizados pelos policiais.

As Unidades da Federação que registram manifestações, de acordo com a PRF, são: Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Na noite desta segunda-feira, o ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que determinou reforço à operação da PRF para “normalização do fluxo nas rodovias, com a breviedade que a situação requer”, disse ele, em postagem nas redes sociais.