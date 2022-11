Acompanhe: VÍDEO MOSTRA LANÇAMENTO DO ÚLTIMO MÓDULO DA ESTAÇÃO ESPACIAL DA CHINA

Introducing Mengtian Laboratory Module

17.9m long

4m wide

~23 tonnes

~110 m3 pressurized volume

~32 m3 habitable

4 sub-modules: Pressurized, Payloads, Cargo airlock and Service Module

not less than 10 years of lifetime and can be extended pic.twitter.com/699d5PM97j

— China ‘N Asia Spaceflight 🚀🛰️🙏 (@CNSpaceflight) October 30, 2022