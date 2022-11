Bloqueios: PRF SUSPENDE FOLGAS E DETERMINA APLICAÇÃO DE MÁXIMO EFETIVO POLICIAL PARA DESBLOQUEAR ESTRADAS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspendeu atividades especiais não essenciais e folgas para aplicar o máximo efetivo policial em operações de dispersão de bloqueios em rodovias do país.

“Tendo em vista a necessidade de aplicação do máximo efetivo policial para a garantia da livre circulação nas rodovias federais, sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, determino que sejam suspensas atividades especiais (administrativas) não essenciais bem como as folgas para compensação de horas de todos os policiais rodoviários federais”, diz a circular assinada pelo diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques.

O documento ainda afirma que todos os policiais disponíveis devem ser empregados para a garantia do direito de ir e vir da população.

Desde a última segunda, 22 estados, além do Distrito Federal, registraram bloqueios em rodovias em protestos contra a vitória do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, na disputa presidencial no domingo (30).

Segundo o último balanço da PRF, 20 estados e o DF ainda possuem manifestações. Ao todo, a PRF já dispersou 246 protestos.

No último domingo (30), Silvinei Vasques foi intimado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a prestar esclarecimentos sobre operações policiais relacionadas ao transporte de eleitores no segundo turno das eleições.

Vasques também havia publicado em seu Instagram uma imagem com a foto da bandeira do Brasil e escreveu: “Vote 22, Bolsonaro presidente” no sábado (29). A publicação foi apagada horas depois.