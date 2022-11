Foz do Iguaçu: PREFEITURA FAZ MELHORIAS NA RUA MOGI MIRIM, NA REGIÃO DO LOTE GRANDE

A Prefeitura de Foz do Iguaçu está trabalhando em melhorias em três vias do bairro Lote Grande. Nesta terça-feira (01), os trabalhos estão sendo executados na Rua Mogi Mirim, em cerca de 2 mil metros de estrada.

As equipes da Secretaria Municipal de Obras realizam os serviços de patrolamento e compactação, com a readequação do leito da estrada e a aplicação de material de brita para a correção da pista.

A Rua Mogi Mirim tem um papel importante para a logística da cidade. A via está localizada em uma área de transição entre o perímetro urbano com produção rural, e dá acesso à Avenida República Argentina e ao bairro Vasco da Gama. É um importante corredor para o escoamento da produção dos pequenos e médios produtores locais.

Durante os trabalhos de melhorias, o trânsito na via permanece liberado parcialmente, para não prejudicar moradores e produtores locais. Os motoristas devem redobrar os cuidados ao trafegar pelo local, respeitando as placas de sinalização, garantindo o bom andamento das obras e a qualidade dos serviços. O cronograma de obras prevê, na sequência, melhorias nas ruas Alagoinha e Victório Basso, na mesma região.

Francisco Moreira, morador da rua Mogi Mirim, ficou feliz ao ver as máquinas da Prefeitura Municipal trabalhando. De acordo com ele, é um pedido antigo dos moradores da região. “Estamos distantes do centro da cidade, mas não podemos ser esquecidos. Essas melhorias vão beneficiar todos nós moradores, mas principalmente os produtores aqui da região. É uma obra para todos: moradores, produtores e empresários”, disse.

O diretor de Agricultura de Foz do Iguaçu, Jan Nieuwenhoff, ressalta a importância da obra. “Esta é uma área em transição, um perímetro urbano, mas com produção rural. As melhorias vão beneficiar todos os setores e garantir melhor qualidade de vida para a comunidade local”.

O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 30 dias, dependendo das condições climáticas.