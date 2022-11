Investimento: MINISTRO DA NORUEGA SINALIZA PARA RETOMADA DO FUNDO AMAZÔNIA

O ministro do Meio Ambiente da Noruega, Espen Barth Eide, anunciou na segunda-feira, 31 de outubro, que, após a vitória de Luiz Inácio da Silva (PT) nas eleições brasileiras, o país escandinavo deve retomar o auxílio contra o desmatamento da Amazônia.

O anúncio foi feito no Twitter do ministro. Ele parabenizou Lula pela vitória nas urnas e ressaltou o discurso do petista sobre combate ao desmatamento.

“O presidente eleito Lula defendeu a proteção da Amazônia e seu povo ao longo de sua campanha, bem como em seu discurso de aceitação. A Noruega espera revitalizar nossa extensa parceria climática e florestal com o Brasil”, escreveu Eide.

Veja a publicação:

Três anos de suspensão

A Noruega suspendeu, em agosto de 2019, o financiamento ao Fundo Amazônia, que era mantido junto com a Alemanha. Os motivos alegados à época foram as altas nas taxas de desmatamento e a falta de um política clara do governo de Jair Bolsonaro a respeito da situação.

O Fundo Amazônia tem finalidade de captar doações estrangeiras para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, e de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal.