Conquista: LUCRO DE 111 MILHÕES DE EUROS FAZ TAP BATER RECORDE HISTÓRICO

A TAP Air Portugal registrou um resultado líquido positivo de 111,3 milhões de Euros no terceiro trimestre de 2022. Esse é o recorde histórico de receitas operacionais da companhia aérea.

O lucro, de acordo com a corporação, teve o impulso de fortes resultados operacionais, assim como de efeitos positivos provenientes da implementação da política de cobertura cambial.

O faturamento obtido excedeu os níveis pré-crise em 7,5%, o que permitiu à companhia alcançar um desempenho financeiro sem precedentes, com um EBITDA Recorrente de EUR 280,1 milhões e um EBIT Recorrente de EUR 152,7 milhões, ambos acima dos níveis pré-crise, apesar do aumento dos custos com combustível

Vale ressaltar que a posição de liquidez da companhia aérea portuguesa é sólida, com EUR 775,1 milhões em caixa no final do trimestre.

TAP define próximos passos

Segundo Christine Ourmières-Widener, Chief Executive Officer da TAP, a empresa deve se manter com este bom desempenho, mesmo com os altos custos de combustível “A procura para T4 mantém-se bastante forte, suportando as expectativas de um bom resultado acumulado até final do ano”, garante.

Christine reitera a necessidade de manter a corporação com os ‘pés no chão’. “A visibilidade para o próximo ano é, no entanto, ainda limitada e, atendendo às incertezas da atual conjuntura, é cada vez mais crucial que mantenhamos o foco no nosso plano estratégico, o qual tem, até agora, provado ser eficaz”, pondera.

A Chief Executive Officer da TAP reforça os próximos passos decisivos da empresa. “Levar a cabo discussões produtivas com os nossos parceiros laborais para a criação de Acordos Coletivos de Trabalho mais modernos, melhorar as nossas operações e a qualidade do nosso serviço com o envolvimento de todos os stakeholders, a constante negociação de todos os nossos contratos com terceiros e a cuidada preparação do próximo ano”, conclui Christine.

Ao mesmo tempo, o número de passageiros transportados pela TAP no terceiro trimestre duplicou. Isso em comparação com o mesmo período de 2021, atingindo 85% dos níveis de igual período de 2019. Além disso, durante este período, a companhia operou uma vez e meia o número de voos de 2021, ou 81% das partidas de 2019.