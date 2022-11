Evento: CIDADE REALIZA 1ª FEIRA DO MEI NOS DIAS 9 E 10 DE NOVEMBRO

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal da Fazenda, em conjunto com o Sebrae e a Acifi (Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu) vai realizar a 1ª Feira do MEI nos dias 9 e 10 de novembro no Clube Gresfi.

“É um evento inédito, possível graças às parcerias que temos. Nossa cidade conta com mais de 23 mil MEIs e esta será a oportunidade para que o microempreendedor conheça as novidades de mercado e utilize essas oportunidades para alavancar seus negócios”, destaca Salete Horst, secretária da Fazenda.

Os dois dias serão de encontros voltados totalmente para o empreendedorismo com oficinas, palestras, rodas de conversa, ambientes de negócio e debates com cases de sucesso. “O evento é organizado para a participação dos microempreendedores, instituições de ensino e organizações financeiras e da sociedade civil, com exposição de MEIs das áreas da indústria, comércio, serviços e turismo”, disse o consultor do Sebrae, Luiz Marcelo Padilha.

O prefeito Chico Brasileiro destaca a importância do evento e afirma que “a Feira do MEI será um espaço de oportunidades e profissionalização para os microempreendedores. Uma iniciativa que fortalece a Central do Empreendedor, Escritório de Compras, o programa Resgate Empresarial e a integração associativa”.

O evento será presencial e totalmente gratuito. Com orientações e palestras sobre como fortalecer a empresa, a feira trará opções de crédito para MEI e atividades artísticas com a Fundação Cultural.

Palestras

Dia 9 de novembro

– Como fortalecer a empresa – 16h

– Obrigações e dispensa do MEI – 18h

– O bom crédito – 20h

Dia 10 de novembro

– Manipulação de alimentos -15h

– Benefícios do associativismo – 16h

– Formas de atender mais rápido o cliente – 18h

– Orientação para motoristas de APPs – 19h30

– Como ampliar as vendas para o mercado público – 20h.