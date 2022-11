Operações: FORÇAS DE SEGURANÇA JÁ LIBERARAM 145 BLOQUEIOS E IDENTIFICARAM 35 LIDERANÇAS NAS RODOVIAS

As forças de segurança do Governo do Paraná já encerraram 145 bloqueios em rodovias estaduais e federais que cortam o Estado desde a segunda-feira (31). Mais de 4,5 mil policiais militares e 1,5 mil viaturas da Polícia Militar circulam pelas rodovias a fim de conter o avanço das manifestações, em apoio ao efetivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A medida visa o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que orienta a desobstrução de qualquer espaço público que esteja ocupado em manifestações. As forças de segurança vem agindo de forma integrada e organizada para liberar todas as rodovias do Estado o mais rápido possível.

Até o momento foram registrados 109 boletins de ocorrência e identificadas 35 lideranças. A Secretaria Estadual da Segurança Pública busca mais responsáveis a fim de autuar e multar os incentivadores das ilegalidades. Essas informações serão repassadas ao Poder Judiciário. Ainda não há um balanço estadual do montante de multas de trânsito aplicadas.

“Graças à liberação parcial das rodovias, as cargas perecíveis, medicamentos, pessoas doentes e alimentos já estão circulando normalmente dentro do Estado”, afirmou o secretário do Segurança Pública, Wagner Mesquita, após uma reunião com todas as forças nesta quarta-feira (2).

Até o começo da noite desta quarta foram identificados 42 pontos de bloqueio parcial nas rodovias estaduais. Já nas estradas federais são 20 bloqueios.

As informações estão centralizadas no Centro de Operações da Cidade da Polícia, onde está instalado o Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba.