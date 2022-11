Veja Trechos: SEIS PONTOS SEGUEM COM BLOQUEIOS EM RODOVIAS NO PARANÁ

O número de trechos com bloqueios em rodovias no Paraná diminuiu para seis na manhã desta quinta-feira (3). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar do Paraná (PMPR), no quarto dia de manifestações, populares ainda se concentram em uma rodovia federal e em quatro pontos de rodovias estaduais. Além destes, a BR-376, em Tijucas do Sul, está com tráfego bloqueado devido a atos em Santa Catarina, não há manifestações no local. Confira os trechos com bloqueios:

BR-277, KM 5, em Paranaguá

BR-376, KM 645, em Tijucas do Sul (sem manifestações, bloqueio para controle de tráfego)*

PR-151, KM 311, em Carambeí

PR-151, KM 170, em Ponta Grossa

PR-373, KM 170, em Ponta Grossa

PR-408, KM 8, em Antonina

*Na BR-376, em Tijucas do Sul, há interdição total de tráfego devido a um bloqueio de manifestantes na BR-101, em Santa Catarina. Segundo a PRF, a ação é para evitar filas na região da serra.

Bloqueio em Paranaguá

A PRF informou que na noite desta quarta-feira (2) eram 11 trechos com bloqueios em rodovias federais. Entretanto, nas primeiras horas desta manhã, o número foi atualizado para apenas um bloqueio, em Paranaguá.

Segundo informações oficiais, no local, os manifestantes liberam a circulação de veículos de passeio, e o bloqueio é considerado parcial. Apesar de ser o único trecho no estado com manifestação, a PRF trabalha em outros locais para liberar o fluxo total com segurança.

“Em alguns locais ainda existe algum material sobre a pista a ser retirado (terra, pedra, resto de pneus) mas trânsito fluindo para todo tipo de veículo”, informou a PRF.