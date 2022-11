Analistas Apontam: FOGUETE CHINÊS DESCONTROLADO VAI CAIR NA TERRA

Após o lançamento da terceira e última peça da estação espacial de Tiangong, da China, o foguete de 23 toneladas, responsável pelo transporte do material, retornará à Terra e cairá em algum lugar do planeta neste final de semana. Ao contrário da maioria dos corpos de foguetes modernos, que são projetados para cair em uma parte remota do Oceano Pacífico, o corpo de Long March 5B se soltou durante sua própria órbita ao redor da Terra e está prestes a fazer sua reentrada na atmosfera.

Basicamente, ninguém sabe exatamente onde o corpo do foguete vai cair, e ninguém está controlando o seu trajeto. O risco de colisão com outro detrito espacial é extremamente improvável. Por enquanto, os especialistas são capazes apenas de estimar quando o corpo do foguete, que tem o tamanho aproximado de um edifício de 10 andares, vai bater na Terra. Boa parte queimará durante a viagem de retorno, mas, por se tratar de um objeto muito grande, ele não se desintegrará completamente.

Os colaboradores da Corporação Aeroespacial declararam ao Insider que aproximadamente 20% a 40% da massa de um grande objeto sobreviverá à queda através da atmosfera. Porém, ainda é muito cedo para apontar o local de pouso. A Corporação Aeroespacial manteve o estágio do foguete no radar e está calculando os possíveis caminhos que podem levá-lo de volta à Terra.

Felizmente, de acordo com o cálculo dos especialistas, a maior parte da área onde os destroços podem cair é no mar aberto ou em terra desabitada. Essa é uma boa notícia para os seres humanos. Ainda assim, líderes da indústria espacial criticaram a prática da China em não controlar a reentrada de seus foguetes, uma situação que gera “riscos desnecessários para a vida humana e para a propriedade”.

Com o passar dos dias o local de queda do foguete será definido

A tendência é que, conforme os dias passem, as estimativas fiquem mais acuradas e os cientistas consigam prever com mais confiança o local de queda. Essa não é a primeira vez que remanescentes de um foguete chinês ameaçam a integridade das pessoas e das propriedades. Recentemente, o Olhar Digital noticiou a queda de um pedaço de foguete em uma fazenda de Gansu, na China.

“Os foguetes são lançados o tempo todo, e muito raramente há preocupação com a reentrada”, disse John Logsdon, fundador do Instituto de Política Espacial da Universidade George Washington, ao Insiderem maio de 2021, enquanto o mundo esperava o corpo do foguete cair. “Então, sim, estou um pouco confuso sobre por que isso está acontecendo.”

Um estudo publicado na Nature, calculou que existe uma chance de aproximadamente 10% de destroços atingirem uma ou mais pessoas dentro de um período de 10 anos. A pesquisa incluiu satélites e pedaços de detritos desconhecidos, que saem de órbita regularmente, assim como os foguetes descontrolados. Essa é uma situação que merece muita atenção para não gerar acidentes.