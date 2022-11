Conquista: EQUIPE SUB-18 DE VÔLEI IGUAÇUENSE CHEGA AO TERCEIRO LUGAR DA TAÇA PARANÁ DE VOLEIBOL

A inédita participação de uma equipe de Foz do Iguaçu na Taça Paraná de Voleibol rendeu o terceiro lugar para as promissoras atletas da categoria sub-18, que disputaram o título contra as melhores equipes de base do país. A competição foi realizada em São José dos Pinhais, entre os dias 27 a 2 de novembro.

O bronze histórico foi conquistado após o time da fronteira vencer as partidas contra equipes de Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O evento é tido como um dos principais da categoria em todo o Brasil.

De acordo com o professor e técnico, Ronaldo Soares, a participação ficará marcada positivamente para a história da equipe e também para o desenvolvimento das atletas, que buscam crescer no esporte.

“Foi muito gratificante estar ali. O evento coroou o ano, sendo muito bom para as nossas meninas que fizeram uma ótima temporada. Conseguir uma vaga para a Taça Paraná não é fácil, mas conseguimos e iremos buscar ainda mais na próxima. Estamos orgulhosos”, disse Ronaldo.

A equipe sub-16 também esteve na competição e encerrou a participação com a 12ª colocação. Ambos os times recebem apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e empresas patrocinadoras.

Conheça as participantes:

Sub-16 – Luiza e Gabi Milani – (Levantadoras), Manuela, Isabely, Adria (Centrais), Beatriz, Rafafela, Eduarda (Ponteiras), Alana e Flavia, (oposta), Isa Martins e Luisa Quadros (líberos).

Sub-18 – Kauany e Adhara (levantadoras), Rayssa, Larissa e Kemily (Centrais), Isa Borges, Isa Weber, Bianca (Ponteiras), Gabi Feitosa e Jhenifer (oposta), Gabi Ruske e Leticia (líberos)

Próximas competições*

Dois novos eventos irão encerrar a temporada do vôlei iguaçuense. Nos dias 4 e 5 de novembro, a cidade irá sediar a etapa final da Copa Lindeiros, categoria sub-17. De 15 a 17 de novembro, em Toledo, as equipes sub-15 e sub-17 disputarão a última etapa do campeonato estadual.

“Todas essas grandes competições que temos para disputar são frutos do trabalho intenso e treinamentos que visam sempre melhorar o nosso estilo de jogo. Temos novas metas para conquistar ainda neste ano”, finalizou Ronaldo.

As atletas da base treinam no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Feminino Smel/Foz, que realiza treinos diários para melhorar o desempenho das competidoras. Aproximadamente 100 atletas participam do projeto, que iniciou em 2020.

O time também recebe o apoio da Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para manter equipes em todas as categorias na elite do voleibol paranaense divisão A (sub15, 16, 17 e 19).

(Da Redação com AMN)