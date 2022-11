Feminicídio: OAB DO PARANÁ SUSPENDE REGISTRO DE ADVOGADO PRESO POR MATAR A EX NA FRENTE DOS FILHOS

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) suspendeu o registro de advogado de Jaminus Quedaros de Aquino, de 59 anos, suspeito de matar a ex-esposa Suellen Helena Rodrigues na frente dos filhos, em Curitiba. O homem, que é também policial civil aposentado, foi preso nesta quinta-feira (3), depois de se apresentar na Delegacia da Mulher.

Segundo a OAB Paraná, a suspensão preventiva foi aplicada assim que o caso chegou ao conhecimento da instituição. Em resposta ao RIC Mais, a assessoria de imprensa informou que a decisão foi tomada pelo Tribunal de Ética e Disciplina do conselho seccional por “repercussão prejudicial à dignidade da advocacia”, seguindo o §3º do art. 70 da Lei 8906/94 (Estatuto da Advocacia).

Ainda, um processo disciplinar para investigar a conduta de Jaminus foi instaurado e tramita em sigilo.

Advogado suspeito de matar ex na frente dos filhos é preso

Acompanhado de três advogados, Jaminus se apresentou à polícia na manhã desta quinta-feira e foi preso em cumprimento a dois mandados de prisão. Durante interrogatório, ele ficou em silêncio e, segundo a delegada Vanessa Alice, não pareceu estar arrependido.

O crime foi registrado na última segunda-feira (31), no bairro Uberaba, em Curitiba. O homem aguardou a chegada da ex-esposa no carro e, ao vê-la se aproximar do portão de entrada da escola, com os filhos, saiu correndo e efetuou vários tiros. Suellen Helena Rodrigues não resistiu aos ferimentos.