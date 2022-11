Avaliação: ENERGIA NUCLEAR CONVENCEU AMBIENTALISTAS E É PORTA PARA O FUTURO NO BRASIL

A usina nuclear de Angra 3 deveria ter sido finalizada em 2019. Os problemas envolvendo a sua construção, desde 1984, foram tantos que a nova promessa do governo federal, de inauguração em fevereiro de 2028, soa fictícia. Mas, desta vez, parece que o projeto sairá do papel, pois muitos dogmas impostos à produção nuclear foram superados nas últimas décadas .

