Coincidência?: AVIÃO AMERICANO DESENHA UM ‘PÊNIS’ EM VOO PRÓXIMO A BASE MILITAR RUSSA

Pessoas que gostam de acompanhar vôos em aplicativos de radar aéreo se depararam com uma cena inusitada na última terça-feira (1º). Um avião militar americano desenhou um “pênis” no céu, próximo à base da marinha russa em Tartus, na Síria, no Mar Mediterrâneo, para supostamente provocar os russos.

Avião americano faz desenho de pênis em voo próximo de base militar russa.

No aplicativo, o traçado dos vôos geram um desenho do trajeto na tela. O avião americano fez manobras no Mar mediterrâneo que pareciam com um “pênis”.

Os Estados Unidos, por sua vez, negaram qualquer tipo de provocação. Conforme o portal Metrópoles, apesar das manobras terem criado um contorno vulgar, a Força Aérea americana disse que a aeronave KC-135 Stratotanker (RAKE71) apenas se ajustou entre várias rotas de voos diferentes.