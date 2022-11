Novidade: TRANSPORTE COLETIVO DE FOZ DO IGUAÇU RECEBERÁ 10 ÔNIBUS ZERO KM

O transporte coletivo de Foz do Iguaçu receberá, na próxima sexta-feira (11), 10 ônibus zero quilômetros para reforçar a frota.

Todos os veículos, adquiridos pela Viação Santa Clara, empresa responsável atualmente pela operação do transporte coletivo urbano na cidade, têm capacidade para 81 passageiros. Também são equipados com câmeras de segurança, ar-condicionado, wi-fi e entradas USB para recarga de celulares, conforme determinação do Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans.

Os novos ônibus contam ainda com sistemas focados em acessibilidade, como informação em braille para portadores de deficiência visual e mensagem de voz na solicitação de parada. Ao todo, 20% dos assentos são destinados a pessoas com algum tipo de deficiência.

Atualmente, a frota do transporte coletivo em Foz é de 99 carros, dos quais seis são modelos articulados com capacidade para até 160 passageiros.

Modernização

A contratação emergencial da Viação Santa Clara, iniciada em março deste ano, permitiu a modernização do transporte coletivo em Foz, atendendo a demandas antigas dos usuários, como é o caso dos ônibus com ar-condicionado.

Em agosto, também foi disponibilizada a opção de recarga de créditos do Cartão Cidadão via Whatsapp, pelo número (45) 9970-0173.

O aplicativo para smartphones Clivebus foi lançado em setembro, permitindo aos passageiros acompanhar os ônibus em tempo real e monitorar os horários de chegada e partida de toda a frota, além de pesquisar rotas, consultar as linhas e verificar o tempo da viagem com base na própria localização. Mais 9 mil iguaçuenses já utilizam o aplicativo.