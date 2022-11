Perdão: SERASA FAZ FEIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS E DESCONTOS CHEGAM A 99%

O Brasil tem 68 milhões de inadimplentes e, de acordo com a Serasa, somente no Estado de São Paulo são 16 milhões, 4 milhões na capital paulista. A reportagem da Jovem Pan News acompanhou o Feirão Limpa Nome, que ocorre até o sábado, 12, no Vale do Anhangabaú, próximo ao Viaduto do Chá. Na tenda, os devedores conseguem descontos de até 99% das dívidas. O levantamento da Serasa aponta que 30% dos brasileiros têm 5 ou mais cartões. Não por acaso, tal modalidade lidera o ranking de inadimplência, ao lado de bancos de financeiras, serviços essenciais como água e luz e o varejo. O gerente da Serasa, Thiago Ramos, ressaltou que é preciso cuidado com golpes via e-mail ou mensagem de celular: “Como se fossem a Serasa, oferecem um boleto para pagar dizendo que o boleto vai limpar o seu nome. Corra, que isso é fraude. A Serasa não aborda ninguém diretamente. As pessoas precisam vir até os nossos canais para fazer a consulta do seu nome e assim concluir a negociação”.

No feirão, o processo é simples, basta informar o CPF para um dos atendentes que será informada a situação financeira do inadimplente. Em seguida, é feita uma análise e encaminhado uma forma de pagamento para limpar o nome. As negociações com descontos de até 99% estão disponíveis em todo o Brasil, via internet e de modo presencial em São Paulo, Salvador e Porto Alegre. Condições especiais estão mantidas até o dia 3 de dezembro.