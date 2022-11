Falecimento: MORTE DE GAL COSTA REPERCUTE ENTRE ARTISTAS E POLÍTICOS

A morte da cantora Gal Costa repercutiu entre artistas e políticos. Nas redes sociais, autoridades e amigos da cantora lamentaram o falecimento. A causa não foi divulgada, mas a morte ocorreu dias após Gal passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita.

Artistas que trabalharam com Gal Costa e eram amigos da cantora manifestaram consternação com a morte repentina. Em vídeo na rede Instagram, Maria Bethânia disse estar triste demais e que nunca deixou de manter a admiração pela amiga, mesmo morando no Rio de Janeiro. “Em choque, triste demais, difícil demais. Eu nunca pensei um dia chegar a vocês para falar sobre a dor de perder Gal. O Brasil que ela sempre encantou com sua voz única, magistral, hoje, inteiro, chora. Como eu”, disse Bethânia.

Nas redes sociais, o cantor Gilberto Gil disse estar “muito triste e impactado” com a morte de Gal Costa. Também na rede Instagram, ele postou um vídeo com o dizer “nossa irmãzinha se foi” e exaltou a voz de Gal.

“Nossa irmãzinha, irmã de tanta gente, uma proximidade maior de Bethânia, de Caetano, de mim mesmo, de tantos outros artistas, colegas com quem ela compartilhou o encanto, o encanto do canto mavioso. O encanto do canto extraordinário que ela tinha, que ela teve. Uma voz extraordinária, uma maneira de cantar toda especial. Isso vai com ela, mas isso fica com a gente. Saudade”, disse o cantor.

Outro companheiro de Gal no movimento Tropicália, Caetano Veloso ainda não fez postagens nas redes sociais, mas afirmou, em entrevista a um canal de televisão, que o Brasil perdeu a maior cantora.

A cantora Zélia Duncan também lamentou a morte de Gal: “Que vazio. Sem Gal Costa, que tristeza sem fim”. O cantor Lulu Santos postou a seguinte mensagem: “Sua voz, nossa vida. Obrigado, Gal”. Milton Nascimento postou um vídeo cantando com Gal e escreveu: “Eu te amo e vou te amar para sempre, Gal Costa. As saudades serão eternas”.

Zeca Pagodinho desejou consolo aos fãs e aos parentes da artista: “Que tristeza imensa a partida de Gal Costa, um dos maiores nomes da nossa música!. Que seu filho, seus familiares, amigos e fãs encontrem conforto nas boas lembranças que ela nos deixa!”

Políticos

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma foto com a cantora, em sua homenagem, e prestou solidariedade aos familiares, amigos e milhões de admiradores. “Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros”, escreveu Lula na postagem.

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin também lamentou a morte. “Gal Costa fará imensa falta. Ao Brasil e a todos nós. Deu origem à Tropicália e marcou a cultura brasileira. Gal nos deixou, ainda neste ano, uma recomendação: que escolhêssemos o caminho do amor, e não do ódio. Honraremos seu pedido. Meus sentimentos à família, amigos e seus fãs”, escreveu.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prestou solidariedade em nome do Congresso Nacional. “O Brasil perde Gal Costa. Compositora, cantora e uma das vozes mais expressivas da Música Popular Brasileira. Em nome do Congresso Nacional, presto meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs neste triste dia para a cultura nacional”, postou no Twitter.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também prestou condolências. “O Brasil, surpreso e triste, perde a cantora Gal Costa. Desde os anos 1960, nos acostumamos com a beleza da voz de uma das mais importantes intérpretes da música popular brasileira. Mas a Gal e seu talento são imortais. Meus sentimentos a toda família e aos fãs”, postou Lira no Twitter.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), se manifestou lamentando profundamente a morte da cantora e decretou luto oficial de três dias no estado. “Com sua partida, perdemos uma das mais potentes vozes da nossa música, eternizada em interpretações que cantam a Bahia e o Brasil para todo o mundo”, disse.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), pediu que “Deus conforte seus familiares e fãs nesse momento de profunda dor”. “Perdemos uma das vozes mais lindas e representativas da música brasileira. Gal Costa é trilha sonora de vários momentos da vida de milhares de brasileiros. Seu jeito único de interpretar as canções está para sempre eternizado em nossos corações”.

O governo do estado do Rio de Janeiro, onde Gal fez alguns dos shows icônicos de sua trajetória, como “Festa do Interior”, no Maracanãzinho, em 1982, também emitiu uma nota de pesar.

“Uma legião de fãs fica órfã hoje com a perda de uma das belas vozes da MPB. A cantora Gal Costa marcou a história da música brasileira e virou referência do nosso país no mundo. A estrela que deixa uma importante contribuição para a arte será sempre lembrada também por sua imagem doce, admirada por várias gerações. Meus sentimentos à família e aos amigos desta extraordinária personalidade brasileira”, assinou o governador Cláudio Castro.