Inédito: OVNIS SÃO AVISTADOS PELA 5ª NOITE SEGUIDA; CASOS CRESCEM NO SUL DO BRASIL

Os casos frequentes de Ovnis têm deixado diversos moradores da região Sul do país curiosos e assustados. Na noite da última terça-feira (8), mais cinco pilotos relataram ter visto o fenômeno no céu em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

O caso tem repercutido desde sábado (5), entre as cidades de Curitiba e Porto Alegre e municípios de Santa Catarina, além de pilotos, diversos moradores declaram ter visto as “luzes que acendem e apagam pelo céu”, inclusive o influenciador e comediante Whindersson Nunes relatou ter visto o fenômeno.

EU VI UM OVNI???????????????????? 😰😰😰😰😰😰😰😰

Não tem barulho nenhum esse caralhoooooooooo pic.twitter.com/qVfThH5ESE — Whindersson (@whindersson) March 29, 2021

Influenciador jura que viu Ovnis

Conforme o site Metrópoles, o controle de tráfego aéreo orientou aos comandantes a filmar as ocorrências. Além disso, uma câmera do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, também registrou o fenômeno e publicou o vídeo nas redes sociais.

Veja o vídeo divulgado pelo Aeroporto Salgado Filho