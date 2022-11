Narcotráfico: PF E BPFRON APREENDEM EMBARCAÇÃO COM MAIS DE 700KG DE MACONHA NO RIO PARANÁ

Foz do Iguaçu/PR – Na madrugada desta quarta-feira (09/11), policiais federais, em atuação conjunta com o BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira), apreenderam uma embarcação, vinda do Paraguai, transportando centenas de fardos de entorpecentes para as margens brasileiras.

Por volta das 02h30, os policiais realizavam um patrulhamento no rio Paraná, em Foz do Iguaçu/PR, quando avistaram uma embarcação fazendo a travessia em direção a um porto clandestino, próximo a região do Jupira. Ao se aproximarem para a abordagem, o condutor empreendeu fuga, abandonando a embarcação em um porto clandestino e evadindo-se pela mata local. Ao vistoriarem a embarcação, os policiais localizaram cerca de 742 quilos de maconha, divididos em diversos fardos envoltos em sacolas plásticas.

A embarcação e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para a lavratura da apreensão e as demais medidas legais cabíveis.