Cataratas Day: IGUAÇUENSE SE EMOCIONA AO VER AS CATARATAS DO IGUAÇU PELA PRIMEIRA VEZ

Bastou um olhar para transformar o desconhecido em uma parte de si. Com 39 anos de vida, quase todos vividos em Foz do Iguaçu, o vendedor ambulante Jaci Fernandes ainda não sabia o que era estar diante das Cataratas do Iguaçu, o famoso “quintal de casa” do qual os iguaçuenses tanto se orgulham.

O primeiro contato não poderia ter acontecido em um momento melhor: a data que marca a escolha do atrativo como uma das Sete Maravilhas da Natureza, 11 de novembro, é também a data de aniversário de Jaci, que ganhou um grande presente. O presente e a comemoração chegaram um pouco antecipados, na última sexta-feira (05).

“Quando via pela televisão, eu me encantava e pensava que não poderia ser mais bonito, mas estar aqui mostra que é muito melhor do que eu pensei. É sublime ver tudo isso. Não consigo pensar em um presente de aniversário melhor do que esse”, disse Jaci.

A experiência de Jaci foi promovida em uma ação da Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos e a Diretoria de Comunicação Social, com o Visit Iguassu e apoio do Grupo Cataratas. A missão era levar um iguaçuense que não conhecesse a nossa maravilha ao atrativo, como parte da comemoração do Cataratas Day. Todo o passeio foi registrado em vídeo e pode ser conferido pelo link: https://lp.iguassu.com.br/cataratas-day/

Conhecendo a cidade

A escolha do felizardo não se deu por acaso. Jaci é conhecido por quem costuma trafegar pelo centro. Todos os dias ele está no semáforo, trajando um paletó, vendendo água para os motoristas.

Foi justamente por conta do trabalho árduo que a visita até as quedas permanecia sendo postergada. “Estou todos os dias vendendo em algum local, então nunca conseguia tempo para ir até lá. Eu nasci em Foz, mas fui embora muito cedo e voltei quando já tinha 16 anos. Neste tempo, trabalhei em muitos lugares, até mesmo no Parque das Aves, que é bem próximo, mas mesmo assim continuava deixando para depois”, relembrou.

Visita guiada

Se a beleza do local por si só já o encantou, sair de lá conhecendo mais sobre a história e a mística de todo aquele espaço foi ainda melhor. A visita foi guiada pelo jornalista e historiador, Jackson Lima, que possui diversos textos, livros e outros materiais sobre as Cataratas do Iguaçu.

A cada trecho, uma pausa para a história e contemplação dos detalhes escondidos no passeio. “Nunca passou pela minha cabeça que cada salto e espaço têm um significado especial. Aprendi tantas coisas incríveis que fica até difícil escolher qual foi a mais interessante”.

Para recebê-lo, as quedas estavam preparadas, com vazão acima da média registrada. A caminhada pela passarela foi capaz de “lavar a alma”, como Jaci definiu. No retorno, sentiu-se ainda iguaçuense, agora que conhece melhor a própria terra.

“Quem ainda não visitou, peço que venha e não deixe para depois igual a mim. Só estando aqui para definir como é lindo. Para quem já conhece, repita a visita e sinta toda essa boa energia. Somos muito abençoados por termos toda essa maravilha aqui em nossa cidade”, concluiu Jaci.