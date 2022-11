Conquista: PORTOS DO PARANÁ É DESTAQUE EM PREMIAÇÃO NACIONAL DA ANTAQ

A Portos do Paraná foi reconhecida na noite de quinta-feira (10), em Brasília, pelo respeito às regulamentações e pelo cuidado com o meio ambiente. A empresa pública ficou com o primeiro lugar na categoria Conformidade Regulatória no Prêmio Antaq 2022, organizado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Essa categoria avalia o cuidado com o cumprimento de normas e o monitoramento de riscos.

No Índice de Desenvolvimento Ambiental (IDA), o Estado se manteve em segundo lugar entre os portos públicos, sendo o porto de grande porte mais bem avaliado do País. Além dos prêmios recebidos pelo setor público, o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) ficou em segundo lugar na categoria Conformidade Regulatória entre os terminais arrendados.

“Os prêmios são consequência do trabalho realizado por uma equipe que se dedica diariamente para alcançar um nível de excelência. O reconhecimento é para todos os trabalhadores que colocam o Paraná na vanguarda do setor portuário, referência em eficiência e sustentabilidade”, ressaltou o diretor-presidente da empresa pública, Luiz Fernando Garcia.

O ministro de Infraestrutura, Marcelo Sampaio, disse que a premiação foi um reconhecimento às iniciativas de gestão que fazem a diferença no setor de infraestrutura brasileiro. “É um segmento fundamental para o País. É importante que tenhamos um setor portuário competitivo, eficiente e que, de fato, diminua os custos logísticos. Que nós possamos seguir com essa rota de crescimento e progresso”, disse.

O ministro ainda destacou a atuação e gestão da Antaq e os investimentos – públicos e privados – para o desenvolvimento do setor. “Nossa performance econômica para a próxima década já está contratada. É uma parceria entre setor público e privado”, comentou.

Segundo o diretor-geral da Antaq, Eduardo Nery, o prêmio reconhece e estimula práticas e ações que contribuem para a melhoria da prestação de serviços à sociedade. “A qualidade dos transportes aquaviários passa pela busca constante do equilíbrio entre produtividade e inovação”, explicou.

A diretora da Agência, Flávia Morais Lopes Takafashi, reforçou o olhar para a questão socioambiental no setor portuário. “A Antaq como agência reguladora e setor aquaviário, está atenta para políticas sociais que vão devolver a importância do porto e da movimentação de cargas para a sociedade”, afirmou.