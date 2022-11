Guerra: RÚSSIA ANUNCIA QUE CONCLUIU RETIRADA DE TROPAS DA CIDADE ESTRATÉGICA DE KHERSON

“Hoje, às 5h em Moscou (23h de quinta-feira no horário de Brasília), a transferência das tropas russas para a margem esquerda do rio Dniéper foi concluída”, postou o Ministério da Defesa russo nas redes sociais.

No entanto, o Kremlin assegurou que, apesar da retirada do Exército russo do território, a Rússia continua a considerar que toda a região lhe pertence. No final de setembro, a Rússia reivindicou a anexação de quatro regiões ucranianas, incluindo Kherson, um movimento considerado ilegal internacionalmente.