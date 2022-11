Obras: PREFEITURA FAZ RECAPE ASFÁLTICO NA RUA RIO CLARO, NO JARDIM LANCASTER

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Obras, está trabalhando no recape asfáltico de um trecho da Rua Rio Claro, no Jardim Lancaster, onde há maior trânsito de veículos.

Mateus Pereira, morador da região, ressalta que a via é bastante utilizada pelos motoristas, por se tratar de um acesso ao bairro Jardim Lancaster. “Essa rua dá acesso ao centro comercial da Vila A. Muitos motoristas trafegam por ela, por isso, estava em um estado ruim. Agora vai melhorar e vai ajudar bastante quem mora no bairro”.

Rodrigo Medeiros, morador da Vila A, tem uma empresa próximo à Rua Rio Claro e também comemorou as melhorias. “É um pedido antigo nosso. Vai melhorar principalmente para os motociclistas. à noite, o risco era grande e melhorando o asfalto não teremos mais esse perigo”.

O trabalho integra o maior programa de pavimentação da história de Foz do Iguaçu. Além da pavimentação asfáltica em todas as regiões da cidade, atendendo demandas de décadas atrás, os serviços também incluem o recape asfáltico de vias que necessitam de melhorias, devido ao maior trânsito de veículos.

Sinalização

Todos os locais onde as obras acontecem estão sinalizados para garantir a qualidade da obra, pois o asfalto exige um tempo de cura. No entanto, alguns motoristas não respeitam a sinalização, e prejudicam o serviço executado.

Com isso, equipes do Instituto de Transportes e Trânsito – Foztrans estão acompanhando os locais em obras. Os motoristas que forem flagrados desrespeitando a sinalização serão notificados.