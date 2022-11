Tech News: EUA INVESTIRÃO US$ 16 BILHÕES EM 5 ANOS PARA LANÇAR REDE DE SATÉLITES MILITARES

De acordo com o diretor da Agência de Desenvolvimento Espacial (SDA, na sigla em inglês), Derek Tournear, a iniciativa dará às Forças Armadas dos EUA uma “capacidade global de mira” para “direcionar ataques de precisão em centenas de alvos simultaneamente “.

Derek Tournear explicou que os satélites devem pesar entre 300 kg e 400 kg, com custo estimado de US$ 15 milhões (R$ 80,1 milhões) cada.

Os Estados Unidos iniciarão os lançamentos em setembro de 2024 e colocarão satélites suficientes para detectar e rastrear mísseis recebidos na região do Indo-Pacífico, acrescentou Tournear.

