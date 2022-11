Guerra: PRESIDENTE DA UCRÂNIA VISITA CIDADE DE KHERSON APÓS LIBERTAÇÃO

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou Kherson nesta segunda-feira (14), dias depois da retirada de tropas russas da cidade do sul da Ucrânia após meses de ocupação.

“Estamos avançando”, disse ele às tropas. “Estamos prontos para a paz, a paz para todo o nosso país.”

Ele agradeceu à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e outros aliados por seu apoio na guerra contra a Rússia.

Zelensky postou um vídeo nas redes sociais de celebrações na cidade de Kherson.

Em meio a bandeiras, uma multidão canta “ZSU”, a sigla para as forças armadas do país. Junto à publicação, o chefe de Estado escreveu: “Nossa. Kherson é nossa”.

Na manhã da última sexta, a Rússia anunciou que seu exército completou a “retirada estratégica” da cidade.

Official raising of Ukrainian flag in de-occupied Kherson during @ZelenskyyUa’s visit to the city. pic.twitter.com/iQqeu0xPXj

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 14, 2022