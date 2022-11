Médicos: GRADUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL PARAGUAY MARCANDO HISTORIA EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES

Cerca de 110 estudantes universitários participarão da Colação de Grau da Universidade Central do Paraguai (UCP), nesta terça-feira (15) em Pedro Juan Caballero. A cerimônia vai acontecer a partir das 19 horas, horário de Assunção, no Auditório da Prefeitura Municipal e contará com a presença do Magnifico Reitor da UCP, Engenheiro Luís Alberto López Zayas que fará a entrega dos títulos da Faculdade de Ciências Médicas aos formandos, juntamente com o CEO e criador do curso de Medicina em Pedro Juan Caballero, Aparecido Carlos Bernardo e o corpo diretivo da instituição.



Carlos Bernardo disse que a formatura é para os estudantes, o ponto alta do caminho percorrido pelo estudante e o início da carreira, mas para a faculdade é o cumprimento de uma missão de entregar profissionais qualificados e preparados para cuidar de pessoas, salvar e melhorar a qualidade de vida de seus pacientes. “Estamos a cumprir a nossa obrigação e o nosso compromisso com todos, somos uma instituição séria com um ensino muito exigente, com professores com alto nível de conhecimento, o que nos dá a garantia de lançar excelentes profissionais na área da saúde. Tenho orgulho de compartilhar com nosso reitor Doutor Luís e a toda a nossa equipe a responsabilidade de dirigir um centro de estudos que cuida de todos os detalhes para projetar um futuro de excelência”, disse Carlos Bernardo.



O Magnífico Reitor Luís Alberto López Zayas ratificou o compromisso da instituição em formar excelentes profissionais e, sobretudo, em entregar de um certificado de conclusão de curso reconhecido pelas autoridades, observando todos os requisitos exigidos pelo Conselho Nacional de Educação Superior “CONES” e outras instituições de ensino superior do Paraguai. “Temos hoje a melhor universidade de Medicina do Paraguai e vamos continuar trabalhando para melhor ainda mais, o que reflete diretamente na qualidade dos profissionais que saem da nossa instituição como médicos qualificados e com conhecimento suficiente para trabalhar em qualquer parte do mundo”, disse o reitor.

A UCP já formou dezenas de profissionais em Pedro Juan Caballero.