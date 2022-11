Oportunidade: MEDICINA NO PARAGUAI; NA HORA DA DECISÃO, ESCOLHA A MELHOR

Todos os anos centenas de jovens mudam para o Paraguai para cursar medicina e realizar o sonho de ter uma carreira de sucesso em uma das profissões mais nobres que existe. Salvar vidas e melhorar a qualidade de vida das pessoas é uma missão que exige sacrifício, dedicação e muita renúncia.

Não errar na escolha da faculdade é um dos principais fatores entre ver o sonho realizado e a frustação de não conseguir alcançar o objetivo de vida. Por isso a Universidade Central do Paraguai (UCP) é sua melhor opção neste momento extremamente importante.

Para quem quer cursar medicina em uma instituição de excelência, as matriculas na UCP já estão abertas, com início das aulas no primeiro semestre de 2023. As vagas são ofertadas em Pedro Juan Caballero na divisa com Ponta Porã no Mato Grosso do Sul e Ciudad Del Este na divisa com Foz do Iguaçu no Paraná.

Reconhecida pelo Conselho de Educação Superior do Paraguai (CONES) pela Resolução 166/2015 da Lei 4995/2013 e o curso possui cadastro no Registro Nacional de Ofertas Acadêmicas, Cadastro de Carreiras de Graduação, Programas de Graduação e Pós-Graduação de Instituições de Ensino Superior, o que garante a validade do diploma dos formados perante as autoridades a UCP ganhou reconhecimento também dentro do meio acadêmico devido a qualidade do ensino.

Com vários profissionais formados aprovados no Revalida, a UCP conta com professores doutores renomados e infraestrutura de nível internacional, e se consolida como uma das melhores opção para quem pretende estudar medicina no Paraguai.

A UCP oferece ingresso sem vestibular, aulas práticas desde o primeiro semestre do curso, mensalidades com preços acessíveis, uma grande infraestrutura e laboratórios com equipamentos de alta tecnologia, clínicas com atendimento gratuito para a comunidade, uma das maiores bibliotecas física e virtual do Paraguai e incentivo a prática esportiva e aos trabalhos comunitários, o que aproxima os estudantes e a instituição da população.

“A escolha de um bom curso faz toda a diferença na vida profissional e por isso estamos a cada dia melhorando e oferecendo um ensino de excelência para nossos alunos. Mais do que formar médicos formamos cidadãos com responsabilidade e senso de responsabilidade social”, disse Carlos Bernardo CEO da Universidade Central do Paraguai e criador do curso de medicina em Pedro Juan Caballero.

As matrículas podem ser feitas no site www.medicinaucp.com com informações no 67 99677 0757 e no email matriculaucp@central.edu.py

A UCP possui campus em Pedro Juan Caballero e Ciudad Del Este com toda a estrutura para os universitários