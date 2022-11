Medida: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PEDE O AFASTAMENTO DO DIRETOR-GERAL DA PRF POR 90 DIAS

O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro (MPF-RJ) pediu o imediato afastamento do de Silvinei Vasques do cargo de diretor-geral e de outras funções no âmbito de Polícia Rodoviária Federal (PRF) por 90 dias. O MPF afirma que Silvinei cometeu atos dolosos de improbidade administrativa, caracterizados pela violação dos princípios da Administração Pública de legalidade e impessoalidade em razão do uso indevido do cargo com desvio de finalidade, bem como de símbolos e imagem da instituição policial com o objetivo de favorecer o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) na disputa pelo cargo de presidente da República. No pedido, o MPF também declara que: “O diretor-geral da PRF, desde o começo das eleições, fez postagens em redes sociais com mensagens de cunho eleitoral”. Neste trecho, foi ressaltado que, na véspera do segundo turno das eleições, Silvinei pediu explicitamente voto para um dos candidatos.

O Ministério Público também enviou uma cópia do inquérito ao Tribunal Superior Eleitoral e a corte vai analisar se a postura do diretor-geral da PRF pode caracterizar eventual crime eleitoral. A Polícia Federal (PF) também abriu um inquérito para apurar a conduta de Silvinei no segundo turno das eleições. A investigação é sobre as operações de fiscalização nas rodovias e atendeu a um pedido do Ministério Público Federal do Distrito Federal (MPF-DF). Para o MPF, há indícios de motivações políticas nas fiscalizações em estradas no dia da eleição.