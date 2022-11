Noite de Gala: UCP FORMA NOVOS PROFISSIONAIS DE MEDICINA EM PEDRO JUAN CABALLERO

A Universidade Central do Paraguai (UCP) realizou na noite desta terça-feira (15) a Colação de Grau de cerca de 100 formados da Faculdade de Ciências Médicas de Pedro Juan Caballero. A cerimônia vai aconteceu no Auditório da Prefeitura Municipal e o ato solene foi presidido pelo Magnifico Reitor da UCP, Engenheiro Luís Alberto López Zayas. O evento também foi prestigiado por várias autoridades brasileiras e paraguaias.

Os formados são na maioria brasileiros que receberam o certificado de conclusão de curso reconhecido pelas autoridades, observando todos os requisitos exigidos pelo Conselho Nacional de Educação Superior “CONES” e outras instituições de ensino superior do Paraguai. Alguns já foram inclusive aprovados no REVALIDA no Brasil e outros seguirão carreira no Paraguai que tem um mercado promissor e muito valorizado.



Em suas palavras o Reitor Luís Alberto Lopez enalteceu o crescimento da UCP como instituição de ensino superior e destacou o trabalho realizado nos últimos para anos para colocar a Universidade como uma das mais destacadas da América do Sul.

O Reitor lembrou do tempo de estudante de engenharia e das dificuldades para quem busca a graduação, principalmente longe de casa. Muito emocionado o magnifico Luís Alberto lembrou do tempo de estudante universitário. “Sei de tudo que passaram, principalmente aqueles que vieram de outros países. Eu deixei o Paraguai para estudar na Argentina e enfrentei todas estas dificuldades. Sei o que é larvar um prato, lavar a própria roupar e outras tarefas precisamos fazer para conquistar nossos objetivos e isso nos fortalecem. Hoje vocês se transformam em orgulho para seus amigos, familiares e suas pátrias”, disse o Magnifico Reitor.

O diretor de Carreira das UCP em Pedro Juan Caballero, Davi Aguillera enalteceu o empenho dos novos médicos e destacou a característica humanitária nos novos profissionais Médicos. “Para mim é uma honra ver vocês passar de alunos e hoje pode dizer a boa noite companheiros. Vocês demonstraram durante o estudo e principalmente durante a pandemia onde colocaram a humanidade em primeiro lugar. Além de bons profissionais formados pela UCP vocês se mostraram grandes seres humanos”, completou o diretor de Carreira.

O CEO da Universidade Central do Paraguai e criado do curso de Medicina em Pedro Juan Caballero, disse que todo o esforço para a implantação da UCP na fronteira com Brasil é coroado com a formatura daqueles que acreditaram no projeto e transformaram sonhos em realidade. “Esse é apenas o início da carreira de vocês e agradeço por ter escolhido e confiado na UCP para buscar a profissionalização e a realização do sonho de cada um. Tivemos nosso maior desafio durante a pandemia do COVID 19, mas graças ao empenho e a dedicação de cada um de vocês e de nossos colaboradores e a visão futurista do nosso reitor Luiz Alberto Lopez que já estava preparando a nossa instituição para que algumas matérias fossem no sistema EAD e com a plataforma pronta, pudemos enfrentar o período mais difícil da humanidade, chegando ao fim da jornada sãos de salvos e ajudando a salvar vidas”, disse Carlos.



Para quem quer cursar medicina em uma instituição de excelência, as matrículas na UCP já estão abertas, com início das aulas no primeiro semestre de 2023. As vagas são ofertadas em Pedro Juan Caballero na divisa com Ponta Porã no Mato Grosso do Sul e Ciudad Del Este na divisa com Foz do Iguaçu no Paraná.

As matrículas podem ser feitas no site www.medicinaucp.com com informações no 67 99677 0757 e no email matriculaucp@central.edu.py

Toda a reitoria e diretores da UCP estiveram presentes na formatura desta terça-feira.

(Da Redação com Assessoria – Fotos: Assessoria)