Reforma: PREFEITURA FAZ RECAPE DA RUA BELO HORIZONTE, NA REGIÃO DA VILA A

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Obras, está fazendo o recape asfáltico da Rua Belo Horizonte, importante via para a mobilidade urbana no município.

Os trabalhos começaram nesta quarta-feira (16), no trecho da via que fica no Jardim Petropólis.

Há três meses, Lazara Rosilene Souza tem um comércio próximo à Rua Belo Horizonte, mas mora nas proximidades há 25 anos. Ela conta que as condições da via eram precárias. “Cheia de buracos. Aqui próximo temos três escolas e o movimento de carro é intenso nos horários de saída dos alunos”.

A moradora comemorou a chegada das máquinas no local. “Agora fiquei bem feliz, vendo as máquinas trabalhando. Vai melhorar bastante o tráfego, e isso vai trazer mais segurança para todos os moradores”, disse a comerciante.

A Rua Belo Horizonte é extensa e dá acesso a oito bairros da região: Jardim Belvedere I e II, Jardim Paraná, Jardim Estrela, Jardim Petrópolis, Jardim Karla, Parque Residencial Karla e Jardim das Laranjeiras.

Devido às obras, a Rua Belo Horizonte e vias próximas estão sendo sinalizadas para orientação dos motoristas e pedestres. A conscientização da população é importante para garantir a qualidade do trabalho executado, tendo em vista que o asfalto necessita de tempo para cura.

Com a desobediência de muitos motoristas, que avançam nas vias em obras, uma equipe do Foztrans – Instituto de Transportes e Trânsito acompanha os trabalhos da Secretaria de Obras, e o motorista que for flagrado desrespeitando as sinalizações poderá ser multado.