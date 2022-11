Evento: CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DEBATE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO EM FOZ

Entre os principais temas da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada nesta quinta-feira (17) e sexta-feira (18) em Foz do Iguaçu, estão os efeitos da pandemia da covid-19 e as violações dos direitos desse público.

O evento reúne adolescentes e autoridades envolvidas com a temática e acontece no salão da Paróquia Divino Espírito Santo, no Porto Meira. A conferência é feita a cada dois anos, com o objetivo de avaliar e propor novas políticas públicas nas esferas municipal, estadual e federal.

“É o momento de entender como as políticas públicas foram deixadas de ser executadas, os recursos foram deixados de serem enviados aos municípios, de que forma isso afetou a proteção social e a proteção integral da criança e do adolescente”, o secretário municipal de Assistência Social, Elias de Souza Oliveira.

O secretário explicou, ainda, que durante a conferência será feito um balanço das ações atualmente desenvolvidas. “Vamos propor novas orientações e políticas públicas, procurando discutir mecanismos que garantam a proteção integral e a garantia de direitos, por meio de setores como educação, saúde, entre outros”, complementou.

Para a juíza titular da Vara da Infância e Juventude de Foz do Iguaçu, Luciana Assad, o momento é essencial para pensar em novas agendas políticas, e contar com a participação dos adolescentes fortalece ainda mais o debate, já que são protagonistas do tema.

“Precisamos desenvolver novas propostas, pensar no futuro de maneiras que possamos desenvolver e implantar na prática para que os direitos das crianças e adolescentes sejam garantidos”, afirmou.

Participam da IX Conferência Municipal, adolescentes e toda a rede socioassistencial do município, além de todos os serviços que atendem o público em Foz do Iguaçu.

Calendário nacional

A IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente faz parte do calendário oficial nacional, e acontece em diversos municípios do país.

Foz do Iguaçu se tornou protagonista e referência no tema, garantindo as políticas públicas e realizando os serviços e ampliando ações, mesmo durante a pandemia. A conferência segue até sexta-feira, 18, no auditório da Paróquia Divino Espírito Santo, no Porto Meira, com início às 09h e término às 17h30.