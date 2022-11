Homicídio: MORADOR LEVA SUSTO AO ENCONTRAR CORPO DE HOMEM DECAPITADO E COM RECADO ESCRITO NA PELE

O corpo de um homem, sem identificação informada, foi encontrado por um morador em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, no início da madrugada desta sexta-feira (18). A vítima estava com a cabeça decapitava e com a escrita “Suzuki 40” na pele.

Um popular retornava do trabalho pela Rua Pernambuco, no bairro Estados, quando, em um trecho de estrada de chão, avistou o cadáver. Prontamente, o homem acionou a Polícia Militar.

Ao chegar no local, os policiais encontraram o corpo apenas com um shorts jeans, com os pés e mãos amarrados. Nas costas da vítima havia a inscrição Suzuki 40 feita com objeto cortante, possivelmente o mesmo utilizado para decapitá-la.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal. A Polícia Civil investiga o caso.