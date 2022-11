Governo 5.0: PALESTRAS DO EVENTO TRATAM DE CIDADES INTELIGENTES, GESTÃO, COMUNICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

Uma série de palestras e workshops dominaram a programação da tarde desta quinta-feira (17) no segundo dia do encontro “Governo 5.0 – Desenvolve Paraná – Sustentabilidade a serviço da população”. O evento, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, reuniu prefeitos dos 399 municípios, deputados, secretários e representantes do Governo do Estado, que participaram de discussões sobre cidades inteligentes, gestão pública, comunicação, desafios da política e também sobre o tema principal do encontro: sustentabilidade.

No final da manhã, logo após a abertura oficial do evento, o geógrafo Willian Rigon, diretor Comercial e de Marketing da consultoria Urban Systems, falou sobre os desafios para construir cidades inteligentes, e como o conceito se relaciona com as práticas de sustentabilidade.

A Urban Systems, juntamente com a plataforma Connected Smart Cities, divulgou recentemente o ranking Connected Smart Cities 2022, que tem Curitiba na liderança, além de outras nove cidades paranaenses entre as 100 mais inteligentes do País. O Estado fica atrás apenas de São Paulo com o maior número de municípios no ranking.

Rigon ressaltou, porém, que o conceito de cidade inteligente – que alia tecnologia à sustentabilidade – ainda é incipiente no Brasil. Por isso, iniciativas como o Governo 5.0 são importantes para trazer o tema para a pauta.

“Os municípios têm muito ainda a percorrer, porque estamos caminhando para atingir a ideia de cidades inteligentes e sustentáveis. Trazer todos os atores em nível municipal e estadual para conversar juntos é muito importante. Temos que juntar duas informações: trabalhar o investimento em inovação e tecnologia e olhar a sustentabilidade como aliado”, disse.

No período da tarde, os prefeitos, gestores e demais participantes do evento acompanharam os workshops promovidos pela Assembleia Legislativa do Paraná, que apresentaram as principais ações administrativas, legislativas e de comunicação desenvolvidas pelo Poder Legislativo do Estado nos últimos quatro anos.

O primeiro-secretário da Assembleia, deputado Luiz Claudio Romanelli, e o diretor Legislativo da Casa, Dylliardi Alessi, falaram sobre as práticas inovadoras aplicadas na Assembleia e sobre as novas perspectivas sobre as competências legislativas de estados, municípios e União.

A Assembleia Legislativa devolveu um total de R$ 1,1 bilhão ao Tesouro Estadual nos últimos quatro anos. Estes recursos foram destinados no Programa Paraná Mais Cidades; ao combate à pandemia; à recuperação e manutenção de rodovias estaduais; e no subsídio ao transporte coletivo metropolitano.

Encerrando a programação do segundo dia do Governo 5.0, o filósofo, professor e escritor Leandro Karnal fez uma palestra sobre sustentabilidade e estratégia, que tratou também da política como resposta aos desafios que a sociedade enfrenta.

“A solução para o Brasil é justamente a política. E as divergências políticas são desejáveis, pois em uma democracia o contraditório é essencial”, afirmou Karnal. “Temos um compromisso com o futuro, e é disso que se trata a sustentabilidade: pensar em soluções para os próximos 50 anos, que tenham respostas para as mudanças que virão. Um estadista é quem pensa no futuro e nos recursos que precisa entregar para a sua população”.

GOVERNO E SEBRAE – O encontro contou ainda com o painel “AMP e SEBRAE – Desenvolve Paraná e Sala do Empreendedor”, mediado pelo superintendente-geral do Sebrae no Estado, Vitor Tioqueta, e pelo presidente da AMP, Júnior Weiller, com a participação do vice-governador Darci Piana.