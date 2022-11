Domingo: PRF REGISTRA 32 BLOQUEIOS E INTERDIÇÕES EM RODOVIAS NA MANHÃ DE ONTEM

A Polícia Rodoviária Federal divulgou às 10h34 deste domingo, 20, um novo balanço a respeito das manifestações nas rodovias do país. No momento, há 10 bloqueios nas vias federais e 22 interdições, que é quando o fluxo está parcialmente interrompido.

O Estado do Mato Grosso é onde estão concentradas as interdições completas das estradas, nas cidades de Sorriso (3), Lucas do Rio Verde (2), Matupá, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Nova Mutum, Água Boa, ainda de acordo com a PRF.

Os manifestantes protestam contra o resultado das eleições presidenciais de 2022 e a volta do Partido dos Trabalhadores ao Palácio do Planalto. O órgão ainda divulgou que 1.222 mobilizações foram desfeitas.

Na última quinta-feira, 17, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de contas de 43 pessoas e empresas ligadas ao financiamento e manutenção das manifestações, que ele chamou de “atos antidemocráticos”. Segundo o texto, as 43 pessoas e empresas já são investigadas no mesmo inquérito, desde que foram identificadas por suas ligações com os atos. Moraes também pede que a Polícia Federal colha os depoimentos de todos os envolvidos.