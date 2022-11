Missão: ÍNDIA LANÇA SEU PRIMEIRO FOGUETE PRIVADO AO ESPAÇO

A startup indiana Skyroot Aerospace lançou o primeiro foguete de desenvolvimento privado do país, o Vikram-S, ao espaço nesta sexta-feira (18) com o apoio da Organização de Pesquisa Espacial Indiana (ISRO, na sigla em inglês).

Até agora, a indústria espacial do país era dominada pela estatal ISRO, mas a Skyroot Aerospace abriu o setor para empresas privadas.

“O lançamento do foguete ajudará a testar e validar a maioria das tecnologias da série Vikram de veículos de lançamento espacial de classe orbital, incluindo muitos subsistemas e tecnologias que serão testadas nas fases de pré-decolagem e pós-decolagem do lançamento”, de acordo com a Skyroot Aerospace.

O foguete, pesando 546 quilos, foi lançado ao espaço do porto Sriharikota e atingiu uma altitude de 89,5 quilômetros.

Esta missão simboliza não apenas o primeiro lançamento de foguete privado da Índia, mas também “o potencial da nova Índia”, disse Pawan Kumar Chandana, co-fundador da Skyroot Aerospace após o lançamento.

A Skyroot Aerospace foi lançada em 2018 e está sediada no centro tecnológico do sul de Hyderabad. Foi fundada por ex-engenheiros da ISRO e levantou US$ 68 milhões em financiamento, de acordo com a empresa de dados Tracxn.

No ano passado, tornou-se a primeira startup a entrar em acordo com a ISRO para usar a experiência da agência espacial indiana e acessar as instalações.

A corrida espacial no setor privado está esquentando em todo o mundo. No ano passado, os bilionários Jeff Bezos e Richard Branson fizeram passeios supersônicos até a borda do espaço.