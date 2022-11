Oportunidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE ABRE PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS

A Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu publicou nesta sexta-feira (18) o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de estagiários que estejam matriculados e frequentando os cursos de ensino superior, na modalidade presencial, em instituições de ensino de Foz do Iguaçu previamente conveniadas com a fundação.

O processo seletivo será destinado à contratação de estagiários nas seguintes áreas: administração de empresas, biotecnologia, biomedicina, direito, enfermagem, farmácia, medicina, nutrição, odontologia e serviço social.

A jornada de estágio terá duração de 30 horas semanais, divididas em 06 horas diárias com remuneração correspondente a R$ 900,00 mensais para os estágios de nível superior, com benefício de vale-transporte.

O PSS destina-se ao preenchimento de vagas para contratação de estagiários, conforme necessidade institucional. Os candidatos classificados ocuparão as vagas ofertadas e os demais permanecerão em cadastro de reserva, para serem convocados se houver necessidade.

A contratação tem prazo firmado de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período. As inscrições serão realizadas on-line no período de 18 a 25 de novembro de 2022, por meio do link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQaU1VEarAk_JljKUTmdxskazep96-XBDNCy8HUUTORp82OQ/viewform?usp=sf_link .

A entrevista será realizada on-line, do dia 30 de novembro a 05 de dezembro de 2022, com início conforme lista publicada no site, com tempo de duração de 15 (quinze) minutos.

O edital, bem como todas as demais informações, podem ser acessados pelo site da instituição www.hmpgl.com.br, na aba concursos – item PSS 005/2022.