Copa do Mundo: ARGENTINA ESTREIA NA COPA CONFIANTE NO TÍTULO, MAS PREOCUPADA COM MESSI

Poucas vezes a Argentina chegou tão forte em uma Copa do Mundo quanto agora em 2022. Os ‘hermanos’ estreiam no Catar nesta terça-feira (22), às 7h (de Brasília), contra a Arábia Saudita, na condição de um dos maiores favoritos ao título.

E a confiança é justificável. Afinal, os argentinos estão invictos há 36 jogos. A última derrota aconteceu na final da Copa América de 2019, para o Brasil. De lá para cá foram 25 vitórias e 11 empates. Caso não perca para a Arábia Saudita, a Argentina vai igualar a Itália com o recorde de maior invencibilidade entre seleções.

Além disso, a Argentina ainda está embalada pelo título da Copa América conquistada diante do Brasil em 2021, com o Maracanã lotado. Este foi o primeiro título de Messi com a camisa profissional da seleção.

E é justamente o craque sete vezes eleito o melhor jogador do mundo que gera a maior esperança e a maior preocupação na apaixonada torcida argentina. Messi já anunciou que disputa no Catar a sua última Copa do Mundo. E a sua condição física é uma incógnita.

O craque realizou atividades à parte do grupo de jogadores pelo menos em dois treinos da equipe desde sua chegada a Doha. Nesta segunda-feira (21), uma imagem do tornozelo de Messi com bastante inchaço viralizou. Mas ele garante que está bem.

Detalhe dos tornozelos de Lionel Messi no treino da Argentina

“Eu me sinto muito bem fisicamente. Creio que chego em um grande momento, tanto no pessoal como no físico. Não tenho nenhum problema. Treinei diferenciado porque sofri uma pancada, foi por precaução, mas nada grave”, disse Messi.

A presença de Messi na equipe titular da Argentina no jogo contra a Arábia Saudita é praticamente certa. O técnico Lionel Scaloni afirmou que já tem uma escalação decidida e que iria comunicar os jogadores ainda nesta segunda-feira.

O título da Copa seria a glória máxima de Messi com a camisa da Argentina. O atacante, de 35 anos, disputa no Catar o seu quinto Mundial. A taça escapou das mãos por pouquinho em 2014. No Brasil ele levou a equipe até a final, mas perdeu a decisão para a Alemanha. Agora tem a última chance de levantar o troféu.

“Com certeza é meu último Mundial, minha última oportunidade de conseguir esse grande sonho que todos nós temos, mas não fiz nada de especial”, disse Messi em entrevista coletiva em Doha.

No mês passado, o craque já tinha dito em entrevista à ESPN que a Copa de 2022 seria sua última como jogador. Messi explicou que chega a esta edição do torneio mais maduro como pessoa e como jogador, o que o faz desfrutar mais cada momento com a seleção argentina

“Não sei se é meu momento mais feliz, mas sei que estou muito bem. Chego com outra idade, mais maduro. Tento aproveitar tudo ao máximo, viver com toda intensidade e desfrutar cada momento”, afirmou.

“A idade te faz ver as coisas de outra maneira e dar importância aos pequenos detalhes”, acrescentou.

Messi também enviou uma mensagem aos torcedores de todo o mundo que estão apoiando a Argentina. “Tem muitas pessoas que não são argentinas e que querem que a Argentina ganhe por minha causa. Sou grato por todo o carinho recebido em toda minha carreira”, finalizou.

FICHA TÉCNICA:

Argentina x Arábia Saudita

Data e horário: 22/11/2022, às 7h (de Brasília)

Local: Estádio Lusail, em Doha (Catar)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

ARGENTINA

Martínez; Molina, Otamendi, Romero e Acuña; Paredes, Rodrigo de Paul e Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez e Di María. Técnico: Lionel Scaloni

ARÁBIA SAUDITA

Al-Owais; Al-Burayk, Al-Amri, Al-Bulahyi e Al-Shahrani; Kanno e Al-Malki; Al-Shehri, Al-Faraj e Al-Daswari; Al-Buraikan. Técnico: Hervé Renard.