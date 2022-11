Definição: MORAES DETERMINA, E ITAMARATY CANCELA PASSAPORTE DE ALLAN DOS SANTOS

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira, 21, o cancelamento do passaporte do jornalista Allan dos Santos. A decisão foi formalizada em ofício encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores. Originalmente, a informação foi divulgada pelo site Metrópoles e posteriormente confirmada pelo site da Jovem Pan. Em nota encaminhada à reportagem, o Itamaraty confirmou o recebimento do documento determinando que o passaporte de Allan dos Santos seja cancelado. “O Ministério das Relações Exteriores recebeu ofício do STF determinando o cancelamento do passaporte em questão”, diz o ministério, completando que a pasta não se manifesta sobre “casos concretos de cooperação jurídica em andamento”. Também questionada pela reportagem, a assessoria da Suprema Corte afirmou que o processo é sigiloso. “Não temos informação”, informou.

Além de solicitar o cancelamento do passaporte, Alexandre de Moraes também determinou a inclusão do documento no Módulo Alerta e Restrição, do Sistema de Tráfego Internacional, o que deve impedir o deslocamento de Allan dos Santos para outros países além dos Estados Unidos, onde vive atualmente.

O jornalista teve prisão preventiva ordenada por Moraes em outubro de 2021, após o ministro atender a um pedido da Polícia Federal. Considerado foragido, Allan é investigado pela suposta divulgação de notícias falsas e por ataques a membros do Supremo Tribunal Federal. Com o pedido de prisão, Alexandre de Moraes determinou a inclusão do nome de Santos na lista de Difusão Vermelha da Interpol e que o Ministério da Justiça inicie o processo de extradição do jornalista – o que ainda não aconteceu.