Denuncia: ABOGADO DE PEDRO CASTILLO FUE SANCIONADO SEIS VECES CUANDO TRABAJÓ COMO FISCAL EN HUAURA

Una nueva denuncia se da cuenta contra el entorno del presidente Pedro Castillo. En esta ocasión es su abogado Eduardo Pachas, quien junto a su colega Benji Espinoza, lo defiende de las investigaciones que la Fiscalía de la Nación realiza por presuntos actos de corrupción en el gobierno.

Según el diario Correo, Pachas registra seis sanciones por su labor como fiscal penal provincial de Huaura (Lima) de acuerdo con un reporte de quejas y denuncias de la Fiscalía Suprema de Control Interno. El documento se trataría de casos tienen como procedencia la Oficina de Control Interno de Huaura.

Pachas recibió seis amonestaciones en su labor de la abogacía. De otro lado, el defensor legal del presidente también registra 47 quejas y denuncias en su mayoría de oficio y por supuestas irregularidades en sus funciones. Pero, la mayoría después fueron declaradas inadmisibles, infundadas o improcedentes.

Hay que recordar que Eduardo Pachas defiende a Castillo desde que aparecieron los problemas con la justicia. En reiteradas ocasiones, el letrado acusó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de ser parte de un golpe de Estado contra el presidente.

Pedro Castillo insistirá en su intento de anular denuncia en su contra.

“Voy a hacer conocimiento del juez de investigación preparatoria supremo de los abusos que está cometiendo la fiscal de la nación, porque quiere vacarlo al presidente a toda costa so pretexto de que sale una pequeña nota o artículo (periodístico) y ya es líder de una organización criminal el presidente”, indicó.

Al ser consultado sobre los intereses que tendría Benavides para actuar de esta manera, Pachas expresó que “hacen esto porque le quieren hacer un golpe al presidente de la República y por cualquier cosa le quieren hacer líder de una organización criminal”.

De otro lado, Pachas también comentó en una oportunidad que los colaboradores eficaz del Ministerio Público negocian a cambio de incriminar a Castillo Terrones en actos ilícitos.

“Han comenzado a meter presos a todos los funcionarios de Palacio de Gobierno y negocian su libertad echándole la culpa de todo al presidente. Dicen ‘tenemos colaboradores eficaces’, pero no dicen como los han hecho”, indicó en Radio Exitosa.

Harvey Colchado

Además, Pachas fue uno de los autores de la denuncia contra el coronel PNP, Harvey Colchado, para que sea dado de baja por haber participado en la diligencia en Palacio de Gobierno, donde se buscaba a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Castillo.

“La denuncia no solo es en contra del coronel, sino contra todas las personas que hicieron esta operación ilegal en allanamiento al domicilio del presidente y derogando el artículo 117 de la constitución y la inmunidad que tiene el presidente de la República; en atención a ello que revise el inspector general y que revise la 7ma Fiscalía Penal Superior de control interno del Ministerio Público, si es legal que con un mandato de un juez que no tiene la competencia de juez supremo, puedan entrar al domicilio del presidente e investigarlo por un delito que no es traición a la patria”, apuntó.

Sin embargo, Inspectoría General de la Policía no le dio la razón y absolvió a Colchado de alguna sanción. Al respecto, indicó: “Nosotros tenemos una posición netamente jurídica, si ellos tienen una posición les responderemos jurídicamente. Los hechos han sido probados. Que inspectoría le haya dado otro valor jurídico que nosotros no compartimos, son otros puntos de vista”.

Lay Vásquez Castillo

Además, Pachas fue el encargado de explicar qué sucedió con el caso ‘Lay Vásquez Castillo’. “Hay un error ortográfico y en atención a ello es otra persona. El señor Fray Vásquez jamás ha viajado en el avión presidencial y no ha tenido contacto alguno con el señor presidente. El presidente ya lo ha aclarado específicamente. La FAP tiene cámaras al interior y eso demuestra que el señor Fray jamás viajó en el avión”, declaró el letrado para el canal TV Perú.

Pachas agregó que el Documento Nacional de Identidad (DNI) que se ha colocado en el registro del vuelo, en realidad le pertenece a “Yoni”, hermano de Fray Vásquez.

“El DNI que hace referencia es a un hermano o pariente y ha habido un error ortográfico. El trámite es el siguiente: el señor edecán en este momento lo hace, se lo da la counter, ella lo llena y en ese llenado hay un error material, tanto en el nombre como en el DNI. Pero hay un manifiesto de regreso, eso es lo que no dicen y cuando regresa el señor presidente de Chiclayo a Lima, ahí hay el DNI que corresponde a Yoni”, añadió.