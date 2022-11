Apreensão: PF E BPFRON INTERCEPTAM CARREGAMENTO DE CIGARROS CONTRABANDEADOS

Foz do Iguaçu/PR – Em mais uma ação integrada entre forças de segurança, policiais federais, com apoio do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira), apreenderam, nesta segunda-feira (21/11), um veículo carregado com caixas de cigarros estrangeiros contrabandeados do Paraguai.

Os policiais realizavam uma ronda ostensiva na região central de Foz do Iguaçu/PR, quando ao passarem pela Av. Beira Rio avistaram uma van entrando em uma via vicinal que acessava um porto clandestino no rio Paraná.

Ao realizar a aproximação e a abordagem, os policiais encontraram no interior do veículo diversas caixas de cigarros estrangeiros contrabandeados, com duas pessoas responsáveis no local.

Os dois envolvidos e o veículo com os cigarros contrabandeados foram levados para a Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR para a adoção das medidas pertinentes.