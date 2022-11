Ecologia: COMO DESCARTAR SUAS SANDÁLIAS HAVAIANAS CORRETAMENTE?

Iniciado em dezembro de 2020, com um projeto piloto em poucas lojas da marca, o Havaianas reCICLO nasceu com o objetivo de conscientizar os consumidores sobre o descarte adequado de sandálias além de promover a reciclagem, em parceria com a TrashIn, startup especializada em soluções inovadoras para a gestão de resíduos.

Agora, com o programa já consolidado e em plena expansão, a Havaianas amplia o reCICLO encerrando 2022 com 126 pontos de coleta em lojas Havaianas de 43 cidades. Dos 20 estados atendidos no total, sete foram incluídos nesta etapa: Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Amazonas.

Até setembro de 2022, o Havaianas reCICLO já beneficiou cerca de 1209 famílias através das cooperativas de reciclagem e garantiu o descarte adequado e a reciclagem de um volume equivalente a 74% dos torcedores no estádio do Maracanã calçando Havaianas (mais de 59 mil pares).

Ao invés de virar lixo, essas sandálias são transformadas em outros produtos como tapetes, pneus maciços utilizados em carrinhos de mão e mobiliários revestidos de manta de borracha, como os bancos e prateleiras presentes em lojas Havaianas.

Além disso, toda a rota logística do programa foi estruturada para ser carbono zero, com o uso de bicicletas na coleta em algumas lojas e da compensação do carbono emitido pelos outros modais – como carro e caminhão – por meio do plantio e da preservação de árvores na Amazônia. Até setembro de 2022, as coletas feitas de bicicleta ou carros elétricos evitaram a emissão de 829,8 kg de gás carbônico (CO2), enquanto os outros modais compensaram a emissão de 2.948,5 kg.

“Queremos inspirar boas práticas dentro da agenda sustentável, com a coleta e reciclagem de produtos pós-consumo e de uma agenda de promoção dessa prática em escala cada vez mais ampla. As sandálias Havaianas podem fazer parte de um novo ciclo de impacto socioambiental positivo que envolve a reciclagem do produto e a geração de renda para as cooperativas de reciclagem parceiras. Nossa meta é que, até 2030, 100% das lojas monobrand estejam com o programa Havaianas reCICLO, globalmente”, comenta Zezé De Martini, diretora de Sustentabilidade e Reputação da Alpargatas, empresa dona da Havaianas.

Para o CEO da Trashin, Sérgio Finger, este projeto já dava sinais de que daria certo por haver um grande engajamento dos que participaram desde a concepção até a execução.

“Todos sabiam que estavam colaborando para resolver um grande problema de forma criativa, viável, prática e sustentável. Ser parceiro neste projeto desde sua idealização é motivo de muito orgulho para nós da Trashin, pois nossa startup está em franco crescimento por meio de iniciativas como a realizada com a Havaianas que realmente impactam positivamente as pessoas, o meio ambiente e o planeta. Os números mostram que o projeto está no caminho certo e nosso objetivo é chegar em ainda mais locais para conscientizar mais pessoas sobre a importância do descarte adequado das sandálias”, afirma Finger.

Como descartar suas Havaianas

Para descartar suas sandálias basta ao consumidor depositá-las em um dos coletores Havaianas reCICLO, disponíveis nas lojas da marca em mais de 40 cidades espalhadas pelo Brasil. A lista com todas as unidades participantes está disponível no site.