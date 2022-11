Liberação: PRF AFIRMA QUE TODAS AS RODOVIAS FEDERAIS ESTÃO LIVRES DE BLOQUEIOS OU INTERDIÇÕES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou através das suas redes sociais nesta terça-feira, 22, que todos os bloqueios ou interdições nas estradas interestaduais foram desfeitos. Através de uma publicação, a corporação anunciou que todas as vias estão com fluxos normais. Minutos atrás, o único bloqueio monitorado havia sido mapeado na cidade de Sapezal, no Mato Grosso. No começo do dia, outras cinco interdições haviam sido contabilizadas e todas eram no Mato Grosso: Campos de Júlio, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Sapezal e Sorriso.

A ida dos protestantes às vias públicas começaram a ocorrer desde o dia 30 de outubro, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o vencedor das eleições presidenciais. Em protesto ao retorno do Partido dos Trabalhadores ao Palácio do Planalto, manifestantes tomaram as ruas para expressar seu descontentamento. No dia 2 de novembro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou um vídeo em que pede aos manifestantes para desobstruírem as vias públicas. “O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas.

Está lá na nossa Constituição, e nós sempre estivemos dentro dessas quatro linhas. Tem de respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízos para nossa economia”, pontuou.