Como Seria?: E SE OS NEANDERTAIS TIVESSEM PREVALECIDO?

Atingimos a incrível marca de 8 milhões de humanos no mundo, mas e se invés dos homo sapiens prevalecer, tivéssemos homo neanderthalis andando pela Terra? Os neandertais surgiram a cerca de 400 mil anos e coabitaram o planeta por pelo menos 2,8 mil anos com os homens modernos. Sua extinção se deu a cerca de 35 mil anos atrás e a disputa por espaço com o novo grupo humano foi o que causou seu desaparecimento. A partir disso os sapiens continuaram se desenvolvendo tecnologicamente e aumentado sua prole até a atualidade. Mas as coisas poderiam ser muito diferentes se eles tivessem vencido a “guerra” pela sobrevivência.

Acredita-se que a maior quantidade de neandertais que já existiu no planeta simultaneamente não passava de 10 mil indivíduos. É como se em um espaço que hoje vivem 800 mil pessoas, vivesse apenas um deles. Esses humanos antigos, além de pouco numerosos, também viviam em pequenos agrupamentos compostos basicamente por suas famílias. O fato de viverem em pequenos grupos também pode ter contribuído para sua extinção. Sem muito contato com forasteiros, a variabilidade genética dos neandertais era menos diversificada, facilitando mutações que podem ter atrapalhado sua permanência.

Vida em sociedade e desenvolvimento de tecnologias

Não só isso, como eles também não eram muito amigáveis com neanderthaisl fora de seu grupo familiar. Assim mesmo que nos superassem, seria difícil que desenvolvessem cidades e uma descendência grande como a nossa. Também por causa disso, a criação de uma rede para facilitar a troca de tecnologias, conhecimentos e até mesmo alimentos em momentos de crise, provavelmente não existiu.

Apesar de menos numerosos, se existissem ainda hoje ao invés dos homo sapiens, provavelmente animais que foram extintos graças a influência humana talvez coabitassem o planeta junto com os neandertais. Um exemplo são os mamutes, que desapareceram graças à necessidade de suprir uma crescente população. Além disso, problemas como as mudanças climáticas causadas pelo efeito estufa talvez não existissem, sem o desenvolvimento e o compartilhamento de tecnologias.